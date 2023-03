8 de Març

Dones catalanes per la terra i la llibertat

Fa uns anys vam publicar aquesta proposta de "calendari", un recordatori de (d'algunes de moltes) dones dels Paisos Catalans destacades per la seva lluita per les llibertats i l'emancipació, amb la voluntat de contribuir a la recuperació de la nostra pròpia història nacional i la lluita per l'emancipació de gènere als Països Catalans.

Ara per ara existeix un gran desconeixement de les lluitadores d'arreu del territori que van aportar dècades de sacrifici i fins la vida en la lluita per la justícia social, l'alliberament nacional i la lluita pels drets de les dones. Aquest petit recull es vol afegir a aquesta recuperació de la història de la lluita de les dones en aquest país. Una recuperació que passa necessàriament per la reivindicació de les dones independentistes, doblement oblidades, que van jugar un paper cabdal en la lluita pels drets i les llibertats. Perquè milers de dones catalanes, anònimes o destacades en aquest compromís, també van dibuixar els colors del 8 de Març en la nostra pròpia història.





Dones catalanes per la terra i la llibertat: el nostre 8 de Març



Gener Aurora Picornell (Palma de Mallorca 1912- Porreres 5 gener 1937) Lliga per la laïcitat i Partit Comunista. Assassinada pels feixistes

“Ignorem la nostra vertadera alçada fins que no ens posem drets” (Emily Dickinson)

Febrer Gertrudis Galí i Mallofré 27/12/1912, Terrassa, Vallès Occidental – París 11 /02/1998. Exiliada vinculada al FNC, EPOCA. Companya de Manuel Viusà.

"La llibertat no baixarà cap al poble, és el poble que ha de pujar cap a la llibertat" (Emma Goldman)

Març Júlia Coromines Vigneaux (Barcelona 1910 - 30 de març de 2011). Psicoanalista. Metgessa durant la Guerra dels Tres anys.

“En el patriarcat, tothom es troba orfe de mare” (Victòria Sau)

Abril Carme Claramunt i Bonet (Roda de Barà 1911- afusellada el 18 d’abril de 1939 al Camp de la Bota). Militant d'esquerres de Badalona. Afusellada pels feixistes.

“A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,: de classe baixa i nació oprimida . I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel” (Maria Mercè Marçal)

MAIG Mavi Dolç Gastaldo (València. 1961- Barcelona, 1 d’abril 2009). Activista cultural i independentista.

“Qui no es mou no se sent les cadenes” (Rosa Luxemburg)

JUNY Enriqueta Agut Armer “La palometa del Front Popular” (16/09/1912, Castelló de la Plana- Mèxic 22/06/1998). Militant comunista. Dones Antifeixistes. Exiliada.

“L’única fidelitat la devem al cos que habita els nostres desitjos” (Ángeles Mastretta)

JULIOL Dolors Piera Llobera (21/07/191- Puigverd d’Agramunt, L’Urgell - 14/07/1999 Santiago de Xile). Exiliada, mestra, sindicalista, militant comunista.

“Cada vegada més, la dona haurà d’alliberar-se de la caricatura d’ella mateixa que li ofereixen” ( Maria Aurèlia Capmany)

AGOST Dolors Bargalló i Serra (Barcelona, 31 d'agost de 1902 – Ciutat de Mèxic, 2 d'agost de 1980). Exiliada, Estat Català, ERC, Congrés Nacional Català (CNC).

“La Democràcia no s’aprèn al Parlament, sinó a casa. Ser demòcrata no és una actitud política, sinó una actitud davant la vida” (Montserrat Roig)

SETEMBRE Mait Carrasco i Pastor (Molins de Rei 1943- Barcelona 9/setembre/ 1997). Independentista, militant d’IPC i dels CSPC. Traductora.

“Actuar és afegir alguna cosa pròpia al Món” (Simone de Beauvoir)

OCTUBRE Rosa Sensat Vilà (17/06/1873, El Masnou, - 01/10/1961, Barcelona). Pedagoga.

“Amb algunes dones pots caminar 3 km, amb altres 20 i amb altres 100, però cal que caminem juntes” (Empar Pineda)

NOVEMBRE Montserrat Roig i Fransitorra (Barcelona, 13 de juny de 1946 - 10 de novembre de 1991). Escriptora, feminista.

“Quan la culpa és de tothom la culpa no és de ningú” (Concepció Arenal)

DESEMBRE Consol Casals Genover (1948 Barcelona - 9-12-2012 Barcelona). Militant independentista, comunista, antimilitarista. Membre d’Entrepobles, Dones x Dones, de Bandera Roja, MDT, AUP, La Torna.

"La llibertat s’aprèn exercint-la" (Clara Campoamor)