Violència masclista

Concentració contra els feminicidis a Torelló

Serà el dia 4 de febrer de 2023, a Torelló, a les 12 del matí davant l’Ajuntament.

"Juntes som revolució" amb la col·laboració de la CUP Torelló ha convocat una concentració contra els feminicidis davant de l'Ajuntament de la població el proper dissabte al mig dia. Prèviament es farà una petita rua que sortirà mitja hora abans de la plaça Vella, passant per la plaça Nova per acabar a l'Ajuntament.

Allà, hi haurà una performance que consistirà bàsicament en la lectura en veu alta dels noms i circumstàncies de les dones assassinades durant els mesos de desembre de 2022 i gener de 2023, per part de 26 persones vestides de negre que portaran el

nom (si se sap) de cada dona en una cartolina a l’esquena. (La discrepància amb els recomptes oficials és perquè oficialment no

es tenen en compte les morts per violència de gènere de relacions esporàdiques i de prostitutes).

A continuació es farà un minut de silenci, es llegiran poesies i s'acabarà l'acte amb la lectura d’un comunicat.