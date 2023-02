Gènere

La CUP de Reus reclama que s'executin totes les actuacions del Pla d'Acció d'Urbanisme Feminista abans que acabi el mandat

El grup municipal defensa que l’Ordenança de Civisme impedeix la vida en comunitat i proposen un debat en perspectiva feminista sobre aquesta

El grup municipal de la CUP presentarà al ple de l'Ajuntament una moció per reclamar al Govern que s'executin les actuacions acordades en el Pla d'Acció per a l'Ordenació Urbanística des de la perspectiva de gènere i feminista que encara no s'hagin dut a terme. A més, les anticapitalistes reclamen que es prioritzin aquelles que es derivin de la cohesió i la creació de xarxa comunitària.

Marta Llorens, regidora anticapitalista, destaca que "moltes de les accions que s'han dut a terme durant aquest mandat van en direcció contrària a aquest pla d'acció". Segons la regidora, "el desmantellament del Mercat del Carrilet o la creació del pàrquing de la Hispània, en lloc de la implantació de zones verdes, són exemples que ho demostren".

La formació anticapitalista també defensa que l'Ordenança de Civisme actual "impedeix la vida en comunitat que una ciutat segura i sana hauria de tenir", explica Llorens. Les cupaires també proposaran, al mateix ple municipal, que es realitzi un debat en perspectiva feminista sobre aquesta ordenança.

Meritxell Diaz, membre de l'assemblea de la formació cupaire i present a la llista electoral de les eleccions municipals d'enguany, defensa que el Pla d'Acció que es va encarregar al Col·lectiu Punt 6 era "una molt bona oportunitat per fer un canvi transformador a la ciutat, però veiem que les actuacions que s'han fet fins ara són insuficients, ja que les més transformadores i que realment apostaven per crear comunitat i xarxa s'han quedat en paper mullat".

Cal tenir en compte que l'urbanisme feminista posa en el centre la vida quotidiana a l'hora de planificar i dissenyar nous espais. Les anticapitalistes consideren essencial abordar els projectes des d'una perspectiva feminista interseccional per a visibilitzar desigualtats i estructures de poder, i com aquestes influeixen en l'ús i la configuració dels espais. Segons Llorens, "és primordial treballar els espais domèstics, comunitaris i públics en funció de les necessitats, usos i desitjos de les persones que els habiten, integrant les cures, la percepció de seguretat i la participació comunitària com a eixos transversals".

També en clau feminista, les cupaires han proposat una declaració perquè el Govern doni suport explícit a la convocatòria de vaga general del pròxim dia 8 de març en motiu del Dia de la Dona Treballadora. "Veiem que les reivindicacions feministes al carrer són el peu de llança per fer un canvi a la societat perquè sigui inclusiva i igualitària per a tothom", explica Diaz.