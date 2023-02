La Plataforma Aturem Hard Rock protesta a Tarragona contra el Pla Director Urbanístic

Una trentena de col·lectius s’han sumat a la convocatòria per reclamar que s’aturi l’aprovació del PDU i que es destinin aquests recursos a enfortir els serveis públics que milloren directament la vida de les veïnes del Camp i a canviar el rumb del model econòmic i social per posar-ho al servei de les persones i no de la patronal.

Aprofiten la concentració d’avui per anunciar que estem treballant en grans mobilitzacions per als propers mesos, accions en clau de país i que estem treballant amb col·lectius i lluites de tot el Principat per evitar que es consolidi el model de país de l’especulació i el trinxament del territori. Pròximament anunciarem en roda de premsa aquestes mobilitzacions.

El març de l’any passat la Comissió d’Urbanisme de Tarragona va aprovar inicialment la modificació del Pla Director Urbanístic per poder-hi encabir el projecte del Hard Rock. Però el mateix Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya va emetre el passat octubre un informe preceptiu desfavorable sobre l’aprovació de la modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou. Segons aquest informe, al projecte no es compleixen els criteris de sostenibilitat ambientals requerits per una falta de concreció a les compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica. A conseqüència, i gràcies també a la pressió de la Plataforma per fer públic aquest informe, es va aturar la tramitació i aprovació del PDU, previst per la passada tardor.

Malauradament, la setmana passada es va veure com el PSC i ERC acordaven el PDU del Hard Rock durant el primer semestre de 2023 i altres megaprojectes per aprovar els pressupostos. Partits i patronal han engegat una gran ofensiva contra la classe treballadora per seguir fent créixer els beneficis milionaris d’uns pocs. L’aprovació del PDU suposaria tenir llum verda per tirar endavant el macroprojecte, és a dir, continuar amb el procés implica contribuir al “pelotasso” urbanístic de La Caixa, qui veu un augment del valor dels terrenys que va comprar als anys 80 a 30€/m2 i els vendrà a la Generalitat a 161€/m2; estem parlant d’una requalificació i canvi d’usos dels terrenys, de 60ha d’ús agrícola i zones verdes expropiades a pagesos a 425.000m2 d’ús hoteler, 120.000m2 d’oci, una macropiscina de 6.000m2 i un megacasino de 8.500m2. Suposaria pagar, 120M € públics a La Caixa en un termini de 30 dies des de l’aprovació, completant el cicle especulatiu d’uns terrenys que en 30 anys no han aconseguit fer-hi res.

Per això, avui, u