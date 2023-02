"No Juguem, Aturem hard Rock convoca una concentració a Tarragona en resposta a lacord de pressupostos

La Plataforma "No Juguem, Aturem hard Rock” convoquem una concentració el dia 7 de febrer a les 19h davant del Servei Territorial d’Urbanisme de Tarragona (C/ Anselm Clavé, n.1 de Tarragona) en contra d’aquesta possible aprovació del Pla Director Urbanístic. Concentració a la que s’han unit una vintena de col·lectius i agents del Camp tals com sindicats, Casals Populars, col·lectius feministes, organitzacions polítiques i juvenils i organitzacions ecologistes. El divendres dia 3 organitzem una assemblea a les 18h al Casal Despertaferro per organitzar la lluita contra el megaprojecte.

El març de l’any passat la Comissió d’Urbanisme de Tarragona va aprovar inicialment la modificació del Pla Director Urbanístic per poder-hi encabir el projecte del Hard Rock. Però el mateix Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya va emetre el passat octubre un informe preceptiu desfavorable sobre l’aprovació de la modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou. Segons aquest informe, al projecte no es compleixen els criteris de sostenibilitat ambientals mínims requerits per una falta de concreció a les compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica entre d’altres. A conseqüència, i gràcies a la pressió de la Plataforma que vam fer públic aquest informe, es va aturar la tramitació i aprovació del PDU, previst per la passada tardor.

Malauradament, aquestes últimes setmanes, partits com Junts i el PSC han abanderat les reclamacions de la patronal i els lobbis de l’hosteleria i el turisme per posar com a condició per l’aprovació de pressupostos l’aprovació d’aquest Pla Urbanístic. Avui, hem pogut constatar com l’acord entre PSC, ERC i Comuns pretén enterrar el futur de les veïnes del Camp i pretén dur a terme l’enèsim atac contra el Camp aprovant el PDU durant el primer semestre de 2023. Ens sorprèn com grups suposadament anomenats d’esquerra i progressistes segueixin apostant pel casino més gran d’europa i pel model de turisme de masses com a únic projecte de futur pel nostre territori i la nostra gent. Ens sorprèn encara més que pretenguin aprovar el PDU amb un informe d’Acció Climàtica que qüestiona les bases mateixes del projecte i que, difícilment, podran corregir totes les qüestions plantejades.

L’aprovació del PDU suposaria tenir llum verda per tirar endavant el macroprojecte, és a dir, continuar amb el procés que implica contribuir al “pelotasso” urbanístic de La Caixa, qui veu un augment del valor dels terrenys que va comprar als anys 80 a 30€/m2 i els vendrà a la Generalitat a 161€/m2; estem parlant d’una requalificació i canvi d’usos dels terrenys, de 60ha d’ús agrícola i zones verdes expropiades a pagesos a 425.000m2 d’ús hoteler, 120.000m2 d’oci, una macropiscina de 6.000m2 i un megacasino de 8.500m2. Per suposat aprovar el PDU és un pas més cap al monocultiu turístic que precaritza la vida de les treballadores, disminueix les rendes de les famílies i només aposta per feines precàries de baixa remuneració i màxima explotació, és un pas més cap a la destrucció d’espais naturals protegits i els últims reductes de biodiversitat de la comarca, és un pas més cap al consum desmesurat de recursos hídrics i energètics dels quals cada dia anem més escassos i és un pas més per posar en perill la salut pública incentivant la ludopatia i el joc.