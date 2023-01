especulació

El SEPC i la Plataforma Aturem Hard Rock escridassen el Rector de la URV per haver signat el manifest a favor del megaprojecte

Aquest dilluns membres del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i la Plataforma Aturem Hard Rock hem escridassat el Rector de la Unviersitat Rovira i Virgili en un acte públic al rectorat de Tarragona, per haver signat el manifest i haver posicionat la Universitat a favor del macrocasino de Hard Rock, juntament amb la patronal i les grans empreses.

En l’acte de nomenament del president del Consell Social de la URV, diverses estudiants i membres de la Plataforma han desplegat una pancarta amb el lema “Rector còmplice de trinxar el Camp, Aturem Hard Rock” i s’han cridat diverses consignes en contra del projecte i responsabilitzant al Rector de posicionar la URV a favor del macroprojecte.

Han denunciat la hipocresia del Rector, que mentre s’omple la boca en la defensa dels ODS i l’Agenda 2030, promociona un projecte que contradiu qualsevol aspecte mediambiental, de salut pública i de qualitat de vida per les treballadores i les veïnes del Camp. No es pot entendre que el Rector posicioni a la Universitat al servei d’una operació d’especulació immobiliària de La Caixa posant una institució pública com a defensora dels interessos del capital privat i el lobbi turístic.

No es pot entendre tampoc que una institució que, suposadament, ha d’incentivar el debat, la investigació científica i l’esperit crític no hagi consultat de cap manera ni professors ni estudiants abans de fer aquest posicionament. Tenint en compte, a més, que molts professors, catedràtics i experts de la mateixa universitat sí que havien fet pública la seva oposició explícita al projecte i han redactat diversos articles i informes alertant de l’impacte negatiu del complexe turístic per les veïnes i el territori.

Aquesta acció segueix la campanya iniciada fa uns mesos en contra del projecte i en l’assenyalament dels membres de la foto de la vergonya. Accions com aquesta seguiran duent-se a terme assenyalant tots els responsables de voler empobrir el Camp i de trinxar el territori.