Aturem Hard Rock juntament amb moviments socials i ecologistes irrompem el Hard Rock de Barcelona

La Plataforma Aturem Hard Rock, juntament amb l'Esquerra Independentista, l'Asssemblea de Barris pel Decreixement Turístic, Zeroport, Ecologistes en Acció i diferents moviments socials i ecologistes de Barcelona, hem irromput el restaurant Hard Rock Cafe de Plaça Catalunya per denunciar el macroprojecte turístic i del joc que l'empresa pretén ubicar al Camp de Tarragona.

Aquesta tarda, diverses organitzacions hem entrat al restaurant de l'empresa americana per la seva intenció de construir el casino més gran d'Europa entre Vila-seca i Salou. Diverses persones han bloquejat l'entrada a l'establiment amb pancartes i enganxines amb el lema de "No juguem, Aturem Hard Rock" i pamflets explicant per què ens oposem a aquest macroprojecte especulatiu que pretén trinxar, encara més, el Camp. Els activistes hem enganxat cartells que exemplifiquen aquesta oposició explicant que no permetrem la construcció d'un casino amb 1200 màquines i 8.500m2 de superfície, que no permetrem que aquest projecte destrossi els últims reductes de biodiversitat i espais verds de la zona, no permetrem que Hard Rock incentivi la precarietat laboral i la massificació turística, i no permetrem que la Generalitat pagui 120 milions d'euros públics a La Caixa per uns terrenys tòxics on pretenen ubicar el Hard Rock. Un grup de manifestants es trobava dins de l'establiment i han cridat consignes contra el projecte i han escampat pamflets i enganxines.

Amb aquesta acció assenyalem l'empresa americana que, de moment, segueix sent un fantasma que no s'ha pronunciat mai públicament sobre les seves intencions. Accions com aquesta seguiran repetint-se cada vegada amb més intensitat fins que s'escolti a les veïnes del Camp i s'aturi d'una vegada per totes aquest macroprojecte. També reivindiquem que no només és el Hard Rock, és un model econòmic que vol trinxar el territori per enriquir, encara més, a les grans fortunes mentre les treballadores vivim més empobrides i amb vides més precàries.

Durant l'acció s'ha llegit un manifest per animar a tota la població contrària al projecte a manifestar-se el proper dimarts dia 7, a les 19h davant dels Serveis Territorials d'urbanisme de Tarragona al carrer Anselm Clavé 1, sota el lema "Pel futur del Camp, aturem el Hard Rock".