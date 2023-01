Llibertats

Torres, talaies i talaiots s'encendran pels drets humans arreu de la Mediterrània

La Federació d’Ateneus de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) han fet una crida a participar en el projecte Encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània. Un cant pels drets humans, que tindrà lloc aquest dissabte. Se sumen així, per segona vegada a la iniciativa nascuda a Mallorca l'any 2017.

Amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre la situació que viu el Mediterrani, on moltes persones que es veuen obligades a abandonar casa seva hi perden la vida cada any, i reivindicar i posar en valor les torres, talaies, talaiots i fortificacions com a patrimoni històric i cultural present al conjunt dels territoris de parla catalana.

L’any 2022 l’IRMU va participar, per primera vegada, en aquest projecte, convidats pel Consell Insular de Mallorca i acompanyats de centres d’estudis, diferents ajuntaments i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Fons Català de Cooperació, el Consell Comarcal del Maresme, la Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià, el Museu Marítim de Barcelona i el Grup d’Estudis Històrics de la Mediterrània Occidental del Departament d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, què s’hi tornen a sumar a l’edició del 2023.

Precisament avui, la vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha presentat l’edició d’enguany. Busquets ha destacat que «amb l’encesa de les torres, talaies i talaiots volem donar veu i llum a totes aquelles persones que posen en risc les seves vides fugint de la desesperació, la violència i la injustícia».

L’Encesa presentarà la següent estructura:

A les 12.45 hores, des de les torres seleccionades, té lloc la lectura del Manifest

A les 13 hores es produeix l’encesa de fum i l’acte de matí acaba amb la cantada del Viatge a Ítaca de Lluís Llach.

A la tarda, es retorna a les torres a les 18.15 hores per llegir de nou el Manifest i a les 18.30 hores encendre les bengales de foc.

La Direcció Insular de Patrimoni liderarà un any més l’Encesa de Torres i Talaies de la Mediterrània pels Drets Humans gràcies a la col·laboració del Consell de Mallorca, Amnistia Internacional, l’Institut de Marratxí i el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, a més del Servei d’Emergències 112 i els ajuntaments que s’hi han sumat. Enguany, fins ara, s'han adherit a aquesta iniciativa 66 entitats.

Josep Lluís Pol, representant de l’IES Marratxí, ha recordat a la presentació que la iniciativa va començar al centre educatiu el 2017 i ha agraït que la Direcció Insular de Patrimoni n’hagi assumit la coordinació. A més, ha tengut paraules d’elogi i d’agraïment per a les persones que fan de voluntaris perquè l’encesa sigui possible.

Aquesta setena edició comptarà amb 78 punts d’encesa arreu de Mallorca confirmats, 20 més que l’any passat. A més, hi haurà punts a totes les Balears i també a Catalunya, País Valencià, Múrcia i Andalusia. Així, a la franja mediterrània peninsular s’encendran una trentena d’elements patrimonials, a més d’alguns al Líban, al Marroc i a Tunísia.

El Consell de Menorca s’adhereix per cinquè any consecutiu a aquesta iniciativa

El proper dissabte també se celebrarà a Menorca, per cinquè any consecutiu, l’Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània. Aquesta acció, oberta al públic general, s’inclou en el programa d’activitats de la Diada del Poble de Menorca, Sant Antoni 2023.



A Menorca, enguany l’acció es centrarà en dos únics punts, un per a cada encesa programada:

A les 13.00 h s’encendran els talaiots del jaciment de Torre d’en Galmés (Alaior) amb bengales de fum. Es llegirà el manifest de l’acció, que enguany ha estat redactat per Amnistia Internacional; i Annabel Villalonga i Joan Carles Villalonga cantaran 'Viatge a Ítaca', de Lluís Llach. L’acte conclourà amb l’escenificació del microteatre 'Aquest sol, hi és per a tots?'.

A les 17.00 h, l’acció es desplaçarà a Ciutadella, al jaciment de Montefí, on es començarà amb la conferència d’Assuès López titulada 'Les migracions a la Mediterrània'. En acabar, es repetirà la lectura del manifest i el cant, i es conclourà l’acte amb l’encesa dels talaiots del jaciment amb bengales de llum cap a les 18.00 h.