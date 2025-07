La CUP denuncia que el turisme de masses condemna Calella a la pobresa i presenta una ofensiva contra els pisos turístics il·legals

L’organització considera que el model econòmic basat exclusivament en el turisme està abocant Calella i el conjunt dels Països Catalans a un precipici econòmic, social i nacional. «El problema no és que hi hagi turistes, sinó que només hi hagi turistes», ha afirmat el diputat DaniCornellà,queha denunciatqueaquestmodelempobreix,expulsa,contamina i desnacionalitzael territori.

Cornellà ha recordat que els Països Catalans són la primera potència mundial en pressió turística per habitant, i ha apuntat que «com més turístic és un municipi, més pobre es torna», citantcom a exemplesBenidorm,Lloret o Salou. Tambéha denunciatqueel turisme destrueix el territori —amb emissions elevades i desplaçament de l’activitat agrícola— i debilita la llengua i la cultura pròpies. «El turisme de masses ven allò que no és seu amb salaris baixos i milions d’euros en ajudes públiques», ha dit, demanant un canvi de model queposi al centreles necessitatscol·lectives.

UNA WEB DE DENÚNCIA OBERTA A TOTA LA CIUTADANIA

Per fer front a l’especulació immobiliària i a la inacció institucional, la CUP ha posat en marxa una web de denúncia anònima de pisos turístics il·legals. El portal permet consultar, a través d’un mapa geolocalitzat, les 237.333 llicències HUT disponibles actualment als Països Catalans(de les 277.335 queconstenoficialment),així comcomprovar si un pis té o no llicència.En cas queno hi sigui, es potdenunciarde formaanònima.

Aquesta eina vol ajudar a identificar les pràctiquesil·legalsdels rendistes i empresesquees lucren fora del marc legal, sense declararingressosni pagarels impostoscorresponents.Tal com ha explicat Cornellà, «no declarenIRPF, no paguenIVA, no contribueixen a la societat, i eludeixen la taxa turística. Estan enriquint-se mentre la majoria de la població no sap si podràpagarel lloguer».

Les denúncies recollides seran traslladades a les administracions corresponents: l’Agència Tributària de Catalunya al Principat, i l’Agència Estatal (AEAT) a la resta del territori. També s’entregaran al Departamentd’Economia i Treballde la Generalitat.«Aquestawebno hauria de ser necessària, però davant la inacció, aportem una eina útil per revertir la situació dels HUTs», ha remarcatel diputat.