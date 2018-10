Moviment veïnal

Les torres de vigilància de la presó Model s’il·luminaran per la cloenda de la festa Major de l’Esquerra de l’Eixample

Les torres de vigilància de la presó Model s'il·luminaran per la cloenda de la festa Major de l'Esquerra de l'Eixample

Les set torres de vigilància de la presó Model es tornaran a il·luminar aquest diumenge 7 d’octubre, de 19h a 24h, en el marc de la cloenda de la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample. Es tracta de l’acció FARS, promoguda per la Plataforma Fem Nostre l’Espai de la Model i realitzada per l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (EUROM) amb la col·laboració del projecte Art Públic i Memòria de la Facultat de Belles Arts i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

A més de la intervenció lumínica temporal que es va portar a terme durant el pregó i ara es repetirà a la cloenda de la festa major, l’acció inclou la pintada de les torres amb els conceptes clau del procés participatiu – Educació, Zona Verda, Memòria, Gestió Comunitària, Espai Jove, Esport, i Habitatge Públic – coincidint amb la ubicació dels futurs equipaments destinats a aquests usos consensuats amb la ciutadania. La pintura de les torres va ser realitzada per l’artista urbà Roc Blackblock entre els dies 18 i 20 de setembre.

Dirigida per Jordi Guixé, director de l’EUROM, i Nuria Ricart, professora de la Facultat de Belles Arts, la proposta busca re-significar l’espai mitjançant la interpel·lació al lloc i les seves perspectives de futur. “L’objectiu és donar visibilitat i implicar més ciutadans, de dins i fora del districte, en el procés i els diàlegs entorn a la transformació de l’espai de la Model”, explica Ricart. A més, la proposta respon a tres objectius específics: la integració de propostes de consens en relació a la complexitat del debat públic i el procés participatiu en marxa; la visibilitat en l’espai públic, local i metropolità, de nous significats i reptes de futur, en especial el canvi del control i la repressió per usos cívics i de ciutat; i la valoració del patrimoni format per les torres de vigilància i els murs perimetrals, que seran derruïts en pocs anys.

Plataforma Fem Nostre l’Espai de la Model:

Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample (AVVEE), Associació Cultural Helios Gómez, Associació de Pares de fills amb Autisme, Associació Intercultural Nakeramos, Associació Jardins d’Emma, Associació Memòria dels Dibuixants, Asociation Mémoire Graphique, Associació Catalana d’Expressos i Represaliats polítics, Assemblea 15M del Barri Esquerra de l’Eixample, Bidó de Nou Barris (Ateneu Popular 9 Barris), Casal de Joves Queix, Centre d’Esplai Boix, Centre Social Sants, CNT Catalunya, Consell d’Entitats de Barcelona, Cooperativa la Ciutat invisible, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Consell de la Joventut de Barcelona, Esquerra de l’Eixample (ANC), Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Fem Sant Antoni, Fundació Cipriano García-CCOO de Catalunya, Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes, Fundació Ramda x Xirinacs, Observatori Europeu de Memòries UB, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona, Raons Públiques, Recreant Cruïlles/Espai Germanetes, Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, SOS Monuments, Unió General de Treballadors (UGT), Unión Romaní