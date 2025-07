LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP reclama la incoació d'expedients per a determinar i sancionar els responsables de les irregularitats denunciades a l'empresa comarcal de residus NORA SA

La CUP Nord-Oriental ha emès un comunicat que tot seguit reproduïm:

El conseller i portaveu de la CUP al ple del Consell Comarcal de la Selva, el Sr. David Ortega, reclama al president del Consell Comarcal i també president del consell d'administració de NORA SA, el Sr. Martí Pujals, la incoació urgent d'expedients informatius per a reclamar responsabilitats patrimonials i disciplinàries als càrrecs directius i comandaments de l'empresa pública comarcal, en el cas de les irregularitats denunciades a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).



A la CUP coneixíem des de fa temps la denúncia de les irregularitats investigades per l'OAC. Som l'únic grup que ha preguntat diverses vegades per aquest tema al ple i en comissions de treball del Consell Comarcal de la Selva, i els únics també que havíem demanat accés a la documentació del cas tramesa a l'OAC. De manera que no ens sorprenen els fets i conclusions acreditats en l'informe raonat que tanca el procediment investigador de l'oficina pública de la Generalitat de Catalunya.

El president del Consell Comarcal, el Sr. Martí Pujals, qualifica com a “presumptes” les irregularitats denunciades, que qualifica de lleus i acota a certs procediments administratius, menystenint-ne la gravetat.



Si el president del Consell, que també ho és de l'empresa pública comarcal, entén que les infraccions són lleus, molt ens temem que farà ben poc per a corregir-les i molt menys encara per a reclamar responsabilitats a ningú, ja no diguem polítiques.



I més encara quan el Sr. Pujals ha declarat diverses vegades la seva estima personal i agraïment per la feina feta per l'anterior gerent de l'empresa pública, el Sr. Víctor Tornero, a qui en paraules seves el Consell comarcal li hauria de fer “una estàtua de bronze” pels molts serveis prestats (en declaracions fetes en una comissió de treball, el passat 10 de juny, en presència del representats dels grups polítics del ple, membres del consell d'administració de l'empresa i el gerent de l'entitat).



A la CUP ho veiem molt diferent. L'informe raonat de l'OAC, que és resultat d'un exhaustiu procediment investigador que ha revisat un gran volum de documentació de l'empresa, confirma i acredita les irregularitats denunciades, que ja no podem qualificar com a presumptes.



I deixa en molt mal lloc al consell d'administració de l'empresa, que presideix el Sr. Pujals, que tot i conèixer la denúncia va abstenir-se d'actuar contra els responsables de les irregularitats, excusant-se en el procediment obert per l'OAC.

Les irregularitats acreditades en l'informe a la CUP ens semblem molt greus. No es limiten a simples errors o badades en matèria administrativa, com diu el Sr. Pujals.



L'informe final de l'OAC confirma que tots els càrrecs directius i comandament mitjos de l'empresa, des del gerent fins al cap d'administració i comptabilitat, el gestor de serveis, el cap logístic i l'encarregada de gestió de personal, sense excepció, varen accedir al càrrec o s'hi varen mantenir mitjançant processos de selecció irregulars, o excedint el termini de nomenaments temporals.

En gairebé en tots els casos hi ha omissions del deure de publicació de les convocatòries de les places al Diari Oficial de la Generalitat i greus deficiències en la composició dels tribunals de selecció (on falten vocals, suplents o assessors lingüístics, entre d'altres irregularitats).



En el cas l'encarregada de gestió de personal, va obtenir la plaça que encara ocupa amb greus irregularitats en l'acreditació de l'obligació legal de conèixer el català, “oblit” que també va passar en el procediment de selecció del càrrec de gestor de serveis, a qui tampoc consta que es reclamés acreditació documental de la titulació i mèrits demanats per accedir a la plaça. L'informe de l'OAC confirma que fins i tot el nomenament inicial de l'anterior gerent, l'any 2019, va ser absolutament irregular.

En altres casos, alhora que es varen excloure per una raó o altra altres candidats, s'admetia a participar en els procediments de selecció mitjançant un simple correu electrònic (fet completament irregular) a qui finalment obtenia la plaça (cas del procediment selectiu del cap d'administració i comptabilitat de l'empresa).



No calia esperar a les conclusions de l'informe de l'OAC per conèixer aquestes irregularitats. Els informes dels auditors externs contractats per la mateixa empresa ja varen acreditar l'any 2020 (informe de Acordai ARC SL) i altre vegada el 2022 (informe de GPM Auditors Associats SL) les irregularitats en matèria de contractació dels càrrecs directius i comandaments de NORA SA.



El consell d'administració de NORA, que és un òrgan enterament polític, hauria d'haver corregit llavors aquestes irregularitats.

A la CUP entenem que en no fer-ho s'excusava a l'empresa d'acomplir les obligacions legals a què està subjecte i se'n emparava l'actuació, en greu detriment dels procediments legals i les garanties degudes a altres canditats que optaven a les places convocades.



Les irregularitats acreditades per l'informe final de l'OAC també afecten els processos de contractació d'empleats de la recollida selectiva de residus; irregularitats que també havien estat acreditades en informes de control intern del propi Consell Comarcal de la Selva (de 2023).



Els delegats sindicals dels treballadors de l'empresa denuncien que persisteixen les irregularitats i abús de temporalitat en infracció de legalitat en matèria de contractació de peons i conductors de camions per part de l'empresa continuen, com acrediten també recents resolucions de la inspecció de treball de la Generalitat de Catalunya, com l'empresa mateixa admet (en resposta del vicepresident de NORA SA, el Sr. Eduard Colomer, a preguntes de la CUP formulades en plens del Consell comarcal).



L'informe de l'OAC que acredita les irregularitats en el processos de selecció dels càrrecs directius i comandaments de l'empresa confirma també irregularitats en el pagament de sobresous indeguts a aquests mateixos càrrecs.



D'ençà el 2020 i fins al 2022, els caps logístic, de gestió de personal, de gestió de serveis i el cap d'administració i comptabilitat de NORA varen percebre sobresous en concepte de plusos i incentius salarials que mancaven de tot suport legal. I encara que a la CUP ho sabem ara, el consell d'administració de l'empresa no pot negar que no sabia, com a mínim, des del 2022, quan es feu evident la irregularitats dels sobresous en un informe de control financer intern del propi Consell Comarcal.



L'informe de l'OAC confirma que, almenys fins setembre de 2023, el consell d'administració de l'empresa no havia iniciat cap procediment per reclamar la devolució dels sobresous indegudament pagats.

A la CUP ho veiem molt clar: càrrecs directius i comandaments mitjos de l'empresa que havien accedit al lloc de treball amb procediments de selecció amb moltes deficiències i que, gairebé tots, per una raó o altra, tenen causa de nul·litat, varen fer per manera d'adjudicar-se sobresous salarials al marge de tot procediment legal; i que tot plegat, era sabut i emparat, per la via de fet, pel consell d'administració de l'empresa.



No hi ha cap sorpresa en l'acreditació de les irregularitats denunciades a l'Oficina Antifrau: totes han estat confirmades punt per punt. I tal com ho veiem a la CUP, tampoc hi ha cap sorpresa en inacció dels càrrecs polítics que presideixen l'empresa pública.



Es varen negar a actuar quan varen conèixer les irregularitats, en menystenen la gravetat i justifiquen la seva inhibició en procediments iniciats per tercers (l'OAC) que, de fet, no els impedien d'actuar d'ofici, com haurien d’haver fet.



L'informe de la OAC confirma encara altres irregularitats en l'ús de vehicles de l'empresa, l'adscripció de comandaments mitjos a convenis que no els pertocaven, de millors condicions laborals, el registre horari de la jornada laboral de directius i comandaments i el pagament d’hores extres.



Vist tot plegat, a la CUP reclamem la incoació urgent d'expedients informatius per a reclamar responsabilitats administratives i disciplinàries als càrrecs directius i comandaments de gestió de l'empresa responsables de les irregularitats, que es reclamin els sobresous salarials cobrats indegudament, i que s'investiguin altres àmbits de l'actuació de l'antiga gerència de l'empresa pública que no varen ser objecte d'investigació a la denúncia tramesa a la OAC.



I demanem també l'abstenció del president del Consell comarcal, el Sr. Pujals, en aquestes actuacions, vista la seva relació personal amb el que havia l'anterior gerent de l'empresa, el Sr. Víctor Tornero.



Finalment, recordem que la CUP hem demanat accés a diversa documentació administrativa en matèria de contractació de serveis i subministres de l'empresa, que NORA SA es retarda a entregar-nos. El president del Consell comarcal va prometre'ns que la rebríem, però hores d'ara encara esperem. No ens en refiem gens, vistes les conclusions de l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya i l'evident inacció del president del Consell per a resoldre-ho.