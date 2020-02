incendis forestals

El col·lectiu de Guaites es mobilitza en contra del tancament de torres d'observació

El col·lectiu de Guaites Forestals (GF) de la Generalitat de Catalunya estan en profund desacord amb el tancament dels punts de guaita i per aquesta raó han convocat una manifestació el dia 18 (dimarts) a les 10,30; al C./ Diputació 355 de Barcelona.

El passat 3 de febrer de 2020, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS), va emetre un informe justificatiu del canvi de model de detecció i vigilància d'incendis forestals per a l'any 2020. Aquest informe proposa que els GF deixen de donar servei als punts de guaita. Per justificar aquest canvi s’han valgut d’informes que contenen moltes falsedats demostrables. La més esperpèntica és que en deu anys els GF sols han detectat 37 incendis. El col·lectiu considera que deuen ser els ocasionats per tempestes elèctriques, que pel seu creixement lent i situats en llocs impensables, no els avisa ningú més que nosaltres. Els informes que s’han fet sobre l’estat dels nostres punts de vigilància, pels errors i falsedats que també contenen, es creu que s’han realitzat amb un objectiu clar: extingir el col·lectiu GF.

Consideren que per evitar grans incendis forestals, cal una detecció ràpida de la columna de fum. En aquest sentit, considerem que els GF són un element clau per a la ràpida detecció de les columnes de fum i la seva caracterització. Ara, més que mai, amb l’avanç implacable del canvi climàtic, es necessari un operatiu de detecció d'incendis forestals potent en el qual es compti amb tot l’entramat de punts de guaita que hi havia abans del 2012 —quan la direcció encara no havia tancat cap punt—, interconnectats com estàvem abans sota la direcció de Medi Natural. Creiem que una xarxa de guaites com aquella, ben equipada, que conegui molt bé el territori que vigila, que conegui molt bé la seva feina, l’administració no hauria de cap manera menysprear. Les càmeres, ben posicionades en les valls tancades i zones d’ombra pels GF, poden ser un bon recurs que complementi la feina dels mateixos. Igual que el propi mòbil dels GF.

Els i les Guaites Forestals, de fa una colla d’anys, treballem pel Departament d'Interior. Formen part del reforç de personal de les campanyes forestals dels Bombers de la Generalitat de Catalunya inclosos a la DGPEIS.

Els GF tenen el seu lloc de treball als punts de guaita, adscrits als parcs de bombers de referència. Els punts de guaita estan situats en punts estratègics de tot el territori català. Actualment n'hi ha uns 47. Aquests punts es situen als cims de les muntanyes o en terrenys elevats. Els enclavaments disposen d'una visió molt extensa del territori del voltant. A cada punt de guaita hi treballen dos GF a torns durant tres mesos (del 15 de juny al 15 de setembre).

Les funcions dels GF són bàsicament dues:

– Detecció de columnes de fum i comunicació quasi immediata per ràdio al Parc de bombers de referència, tot indicant la situació en el mapa mitjançant coordenades específiques del cos i respecte llocs de referència prou coneguts (pobles, barriades, urbanitzacions, carreteres, masies, ermites, muntanyes). Tot seguit s’amplia la informació amb dades clau que informen de la seva perillositat com el tipus de combustible (és força determinant el color del fum), la topografia del lloc, la proximitat a zones urbanitzades, la direcció del vent (ens ho indica la inclinació del fum), si estan emplaçades en zones assolellades o en zones d’ombra, etc.

– Seguiment i comunicació de l'evolució de les columnes de fum fins que els mitjans de Bombers arriben al servei.

Els GF som els ulls experts dels Bombers durant la campanya forestal. Les condicions en que treballem no són especialment bones, tampoc ho podem dir del nostre equipament. Creiem en la utilitat de la nostra feina, ens agrada, l'estimem i per això la defensem. Un element que és determinant per a nosaltres és vetllar per la conservació dels boscos de Catalunya, uns ecosistemes amb un valor que creiem incalculable.