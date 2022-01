Llibertat

Tot a punt per l’Encesa de Torres i Talaies de la Mediterrània pels Drets Humans

La vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha presentat avui dematí l’edició d’enguany de l’Encesa de Torres i Talaies de la Mediterrània pels Drets Humans, convocada per aquest dissabte dia 15 de gener a les 13 i a les 18.30 hores. Busquets ha destacat que «l’edició d’enguany torna a ser presencial després que l’any passat es traslladàs a les xarxes socials per mor de la pandèmia i amb l’objectiu de mantenir viva la flama».

«Ara mateix, tenim una molt bona xifra de punts d’encesa confirmats, un centenar en total, i tenim com a novetat que en aquesta sisena edició hi haurà punts a totes les balears i també a Catalunya, País Valencià, Múrcia i Andalusia», ha explicat la vicepresidenta qui ha afegit que l’objectiu de l’esdeveniment és «impulsar un moment de reflexió entorn del patrimoni i la reivindicació dels Drets Humans». Així, de moment hi ha 58 punts confirmats a Mallorca i una quinzena a la franja mediterrània peninsular, a més d’alguns a Líban, Marroc i Tunísia.

La Direcció Insular de Patrimoni liderarà un any més l’Encesa de Torres i Talaies de la Mediterrània pels Drets Humans, que serà el pròxim dissabte 15 de gener de 2022, gràcies a la col·laboració del Consell de Mallorca, Amnistía Internacional, l’Institut de Marratxí i el Fons Mallorquí de solidaritat i Cooperació, a més del Servei d’Emergències 112 i els ajuntaments que s’hi han sumat. Enguany, Maria del Mar Bonet ha elaborat el manifest.

Pep Lluís Pol, representant de l’IES Marratxí ha recordat que la iniciativa va començar al centre educatiu el 2017 i ha agraït que la Direcció Insular de Patrimoni n’hagi assumit la coordinació. A més ha tengut paraules d’elogi i agraïment per a les persones que fan de voluntàries perquè l’encesa sigui possible.

D’altra banda, Carles Martín, portaveu d’Amnistia Internacional a Mallorca, ha reconegut que esdeveniments com l’Encesa de Torres i Talaies de la Mediterrània pels Drets Humans engresca i dona força a la seva entitat a continuar fent feina.

També ha participat en la roda de premsa Antònia Rosselló, coordinadora del Fons Mallorquí de solidaritat i Cooperació qui ha considerat que aquest esdeveniment escenifica la unió de pobles de la mediterrània i recorda especialment aquelles persones que cerquen una vida millor a l’altre costat de la mediterrània, on massa sovint perden la vida. Rosselló ha recordat especialment la convidada feta a Palestina on serà especialment difícil que s’hi sumin.

S’ha convidat a institucions i societat civil a sumar-se el pròxim 15 de gener a encendre les torres, talaies, castells, campanars i altres punts elevats de la costa i dels pobles d’interior per a comunicar-se a 13 hores i a les 18.30 hores, amb senyals de fum a la primera cita i de llum a la segona.