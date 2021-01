Drets Humans

Les torres de defensa s’encendran a Mallorca i Menorca pels drets humans

La Direcció Insular de Patrimoni liderarà, un any més, l’Encesa de Torres i Talaies de la Mediterrània pels Drets Humans, que serà dissabte 9 de gener de 2021, gràcies a la col·laboració del Consell de Mallorca, Amnistia Internacional, l’Institut de Marratxí i el Fons Mallorquí de solidaritat i Cooperació.

«L’edició d’enguany es farà amb l’esperit de sempre, de reivindicar el nostre patrimoni i reclamar que es respectin els drets humans, alhora que vetllarem pel compliment de totes les mesures sanitàries per evitar contagis de la COVID-19», ha dit la vicepresidenta i consellera Bel Busquets. En aquest sentit, ha especificat que, per responsabilitat, enguany s’elimina el cant pels drets humans i no es proposa el cant col·lectiu de Viatge a Ítaca, de Lluís Llach. A més, Busquets ha recordat que els senyals de fum i de llum seran en punts elevats i, per tant, ha recordat que no és necessari traslladar-s’hi per veure’ls perquè són visibles des de molts de llocs.

De moment, 51 punts d’encesa de Mallorca han confirmat la participació en aquesta cinquena edició l’esdeveniment, però encara se n’hi poden sumar més i assolir els 54 de l’any passat. Enguany, també, hi haurà punts d’encesa a Menorca i, com a novetat, s’arribarà a Castelló.

S’han convidat institucions i societat civil per sumar-se el 9 de gener a encendre les torres, talaies, castells, campanars i altres punts elevats de la costa i dels pobles d’interior per comunicar-se, a les 13 (amb senyals de fum) i a les 18.30 hores (senyals de llum).

Cal recordar que la iniciativa va néixer fa quatre anys a l’IES Marratxí i la Societat Balear de Matemàtiques. La Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca ha assumit la coordinació dels diferents col·lectius implicats.