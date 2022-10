REPRESSIÓ

Un jutge ordena tancar la web de l'ANC Consum Estratègic

Un jutge de Barcelona ha sentenciat clausurar la web i accions (per exemple la participació a 72 fires) vinculades a la campanya Consum Estratègic de l'Assemblea Nacional Catalana , amb la qual promou el consum de productes catalans.

Dins la causa general contra l'independentisme, en aquest cas l’instrument de la repressió ha estat la patronal Foment del Treball, que lluny de defensar els interessos de les empreses catalanes ha optat per defensar els interessos dels oligopolis de Madrid. L’Assemblea recorrerà a les instàncies superiors europees, on posarà en evidència, una altra vegada, com la justícia espanyola és una justícia política.