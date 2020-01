Llibertats

L'ANC atura momentàniament Consum Estratègic

L’Assemblea ha atura momentàniament Consum Estratègic per poder seguir la batalla jurídica, però continua treballant les campanyes d’einesdepais.cat, pensades per enfortir la societat civil.



Entre elles, hi ha les campanyes per potenciar els sindicats compromesos amb la independència, així com l’associació d’empresaris ‘Anem x Feina’, la formació en noviolència de la societat civil o la participació de l’independentisme en les eleccions als col·legis professionals.

S’apliquen les mesures cautelars de ‘Consum Estratègic’

Fomento Del Trabajo Nacional va prestar la caució de 50.000 euros que obliga a executar les mesures cautelars decretades pel jutjat mercantil número 11 de Barcelona arran de la denúncia presentada per la patronal contra la campanya de Consum Estratègic de l’Assemblea.



El jutjat mercantil número 11 de Barcelona va estimar parcialment les mesures cautelars sol·licitades per Fomento Del Trabajo Nacional, en la seva resolució del 20 de desembre de 2019. La interlocutòria imposava a l’Assemblea el tancament del web i la prohibició de fer cap mena d’acció pública de la campanya “Consum Estratègic”, ara i en el futur, en el moment que es prestés la caució.



Així doncs, l’Assemblea ha d’aturar provisionalment la campanya de Consum Estratègic fins que no hi hagi la resolució definitiva, i per tal de poder guanyar el cas. Aquesta resolució serà recorreguda ja que es basa que la campanya és un boicot i en una sentència que no hi té res a veure i es defensarà el dret a informar i el dret dels consumidors a ser informats.



Els serveis jurídics de l’entitat estan estudiant la millor manera de procedir. Tal i com ja es va anunciar el 22 de desembre passat en un comunicat de l’entitat.



En aquest comunicat l’Assemblea ja posava de manifest que la resolució suposava una interpretació restrictiva dels drets civils i la llibertat d’expressió que fan molts tribunals espanyols, que contrasta amb les resolucions europees.