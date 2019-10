Conseum responsable

La Plataforma per la Llengua participa a la Fira del consum estratègic i responsable

El grup local de la Plataforma per la Llengua d'Arenys de Mar participarà el proper 26 d'octubre a la Fira del consum estratègic i responsable organitzada per la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana a la localitat maresmenca.

Una de les principals activitats d'aquesta fira serà la taula rodona que tindrà lloc a les 11 h, en la qual la Plataforma per la Llengua participarà per tal d'explicar com entenem que ha de ser un comportament lingüísticament responsable per part de les empreses. Hi presentarem algunes de les eines que tenim a l'abast per promocionar-les, com per exemple el segell de Producte Lingüísticament Responsable o la CatalApp.

A més, durant les quatre hores els assistents a la fira podran visitar la nostra paradeta, on trobaran diferent marxandatge de l'entitat, material de la territorial del Maresme i informació sobre els diferents estudis que la Plataforma per la Llengua ha realitzat en relació amb el món de l'empresa i la llengua. També oferirem un punt d'atenció perquè els assistents que hagin vist vulnerats els seus drets lingüístics ens puguin fer arribar les seves queixes.