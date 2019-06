Consum estratègic

Crida a empreses i consumidors/usuaris del Priorat per intensificar el ‘Consum estratègic’

L’ANC ha fet una crida a les empreses i usuaris del Priorat a inscriure’s al web de Consum estratègic. L’objectiu de la proposta és promoure la contractació de productes i serveis amb empreses desvinculades del poder econòmic, polític, judicial i administratiu de l’Estat espanyol, vinculació que es va fer evident amb el trasllat de seus empresarials fora de Catalunya a requeriment del Govern i la monarquia espanyoles.

El procediment per a les empreses és donar-se d’alta voluntàriament al registre, que es pot fer en línia, i facilitar la informació sobre la filosofia de l’empresa en relació amb valors coma ara la cooperació, la responsabilitat social, l’ús de la llengua catalana, el respecte pel medi ambient, el comerç de proximitat, etc., de manera que els usuaris disposin d’aquesta informació per fer els contractes i compres que els interessin d’acord amb les seves prioritats pel que fa a aquests valors.

La informació amb les primeres empreses inscrites ja està disponible lliurement al web per mitjà d’un CERCADOR. Ara es demana que el màxim d’empreses i usuaris s’hi registrin per poder definir més concretament els seus interessos i fer més efectiva la relació entre l’oferta i la demanda.

L’Assemblea al Priorat vetllarà perquè tots els sectors (energia, telecomunicacions, assegurances, etc.) estiguin representats al web de Consum estratègic a fi que la gent dels nostres pobles i els de la resta del país puguin trobar el servei més adequat prestat per empreses respectuoses amb els valors esmentats i deslligar-se dels contractes amb les empreses que fan conxorxa amb el poder espanyol per violentar el nostre poble.