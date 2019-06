Segona fase de la campanya Consum Estratègic

Ahir al matí l'ANC ha presentat la segona fase de la campanya Consum Estratègic. Fins ara, s'han organitzat més de 92 fires, 115 xerrades i s'han aconseguit més de 148.000 canvis de contracte d’empreses de l’Íbex 35 a altres que permetin construir una economia catalana lluny de les manipulacions polítiques.

Com a principal novetat, el web de Consum Estratègic incorpora un cercador que ajudarà a buscar totes les empreses properes al codi postal que s'indiqui i amb les necessitats que s'hi especifiqui. Un dels pilars de la lluita noviolenta és la no-cooperació. Per això, cal potenciar empreses que treballin per un teixit productiu català i que afebleixin els oligopolis de l’Estat.

Foment del Treball ha criticat la iniciativa