Consum estratègic, proposta de l’ANC per promoure alternatives de consum responsables amb la República

Donar efectivitat real a la proclamació de la República catalana, en aquest cas en l’àmbit econòmic, mitjançant l’apoderament de la gent en la presa de decisions de consum quotidià. Aquest és l’objectiu principal de “Consum estratègic”, la nova campanya que l’Assemblea ha engegat i presentat avui en roda de premsa, coordinada per la Comissió de Fem República.

David Fernàndez, coordinador de la Comissió, i Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea, han traçat les línies generals d’aquesta iniciativa. En una primera fase es demanarà a les empreses que vulguin ser proveïdores de productes o serveis que s’inscriguin al registre de Proveïdors estratègics. Posteriorment, es demanarà, tant a persones com a empreses disposades a canviar l’empresa proveïdora de serveis, que s’apuntin a un registre de Consumidors estratègics. L’assemblea els posarà en contacte amb les empreses proveïdores de serveis. “Les mateixes empreses triaran, nosaltres no farem llistes d’empreses bones i dolentes”, ha explicat Fernàndez.

En una segona fase, el directori d’empreses s’obrirà a aquelles que reuneixin els requisits per oferir els seus productes i serveis, de manera que els consumidors estratègics puguin contactar-hi directament. La voluntat és “canviar els hàbits de consum, en tots els sentits”, ha afegit Fernàndez.

Les empreses i els consumidors ja es poden inscriure al web consumestrategic.cat, que tot just s’ha fet públic avui, i que anirà creixent a mesura que empreses i consumidors s’hi vagin apuntant.

La política de la por

La presidenta de l’Assemblea ha criticat la campanya catastrofista que l’Estat va dur a terme la tardor passada, que en emetre decrets perquè les empreses poguessin canviar de seu sense necessitat que la decisió passés per la junta d’accionistes va crear un escenari d’inseguretat jurídica.

Paluzie ha subratllat que aquesta campanya, “absolutament política”, no va tenir cap efecte real: el PIB no va baixar el 30 %, com deien que passaria. Ans al contrari, el tercer trimestre la taxa de creixement de Catalunya va ser superior a la mitjana europea i espanyola, i el mes d’octubre va ser rècord en exportacions. Tot i això, Paluzie ha admès que possiblement aquesta campanya de la por va tenir un cert efecte en els resultats electorals del 21 de desembre.

Per tot això, Paluzie ha remarcat la importància d’aquesta estratègia que ha presentat avui l’Assemblea, i ha refermat l’estratègia de l’ANC a l’hora de preparar la ciutadania per a la independència, aprenent les lliçons de l’octubre del 2017, per quan torni a venir un altre embat democràtic.

D’una banda, ha de servir per “enfortir el teixit empresarial a Catalunya que respongui a valors de lliure mercat i de no ingerència dels poders polítics”, i, d’una altra, “donar informació i estudis econòmics relacionats amb la independència de Catalunya” com també de les empreses.

En definitiva, no es pretenen fer llistes, sinó donar informació als consumidors perquè “prenguin lliurement les seves decisions de consum” amb el màxim d’informació possible, “fugint” del “nacionalisme econòmic” i no mirant l’origen de les empreses, amb la voluntat d’aconseguir una economia oberta i, de passada, ajudar a l’economia catalana.

Exemple d’èxit

Durant la roda de premsa hi ha intervingut Jordi Vilella, representant de l’Assemblea Territorial de l’ANC de Manresa, que ha compartit l’experiència de la fira republicana que es va dur a terme a la capital del Bages el passat mes d’octubre. Durant la fira, que Vilella ha considerat com un “èxit”, es van produir al voltant de 600 canvis de companyies de ciutadans que volien apostar per un consum estratègic.

Des de llavors, ha explicat, 40 territorials han demanat informació. “El que cal és donar mitjans per poder fer canvis i anar cap a un consum republicà més sostenible”, ha apuntat. Però l’interès és molt més gran, ja que, des de la declaració d’independència, s’han fet al voltant de 100 actes, un cada tres dies, segons ha informat Fernàndez.