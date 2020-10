Repressió

L'ANC denuncia la decisió del TC respecte Consum Estratègic

La decisió del Tribunal Constitucional torna a demostrar que a l'Estat espanyol la justícia està controlada políticament i no respon a principis democràtics i de respecte als drets fonamentals, sinó a la venjança i a la persecució ideològica.

El Tribunal Constitucional espanyol ha decidit que ha de ser la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i no l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) qui ha de resoldre la demanda presentada per Foment del Treball en contra de Consum Estratègic. Aquesta campanya de l'Assemblea va ser presentada el novembre de 2018 amb l'objectiu de potenciar el compromís dels consumidors amb una economia sense ingerències polítiques i desvinculada dels oligopolis que havien participat de la campanya de la por.



D'aquesta manera, la denúncia de Foment del Treball feta el 2019 a l'ACCO acabarà dictant-se a Madrid. La patronal demanava la retirada del web i la campanya i, a més, que s'imposés una multa de 60.000 € a cada un dels seus representants legals. Gràcies a aquesta denúncia, l'Estat espanyol ha trobat una oportunitat per castigar exemplarment l'Assemblea. La decisió del Tribunal Constitucional així ho demostra.



Avui s'ha tornat a evidenciar que a l'Estat espanyol la justícia està controlada políticament i no respon a principis democràtics i de respecte als drets fonamentals, sinó a la venjança i a la persecució ideològica. Ara, li ha tocat a l'Assemblea ser el blanc d'aquest estat que fa un ús antidemocràtic dels seus tribunals. Amb el greuge que s'han vulnerat, una vegada més, les competències de la Generalitat de Catalunya.



A través de la via administrativa i mercantil l'Estat espanyol està mirant d'assegurar-se una resolució en contra de l'entitat en una mostra més de repressió econòmica que busca acabar amb les entitats independentistes.



Cal recordar que Foment del Treball també va demandar Consum Estratègic al Jutjat Mercantil núm. 11 de Barcelona sota l'acusació de conducta anticompetitiva. El 20 de desembre de 2019, aquest Jutjat Mercantil va executar les mesures cautelars que van comportar el tancament del web i la prohibició de fer cap mena d'acció pública de la campanya. Ara està pendent de resoldre el plet principal sobre el fons.



En aquest cas concret, les demandes de Foment del Treball són un atac al consum responsable i de proximitat i representen una clara vulneració a la llibertat d’expressió de l’Assemblea.