Consum Estratègic

Competència arxiva l’expedient sancionador contra l’Assemblea per la campanya de Consum Estratègic

. La instrucció ja va concloure el desembre amb una proposta de resolució que proposava no sancionar l’Assemblea com a resultat de la campanya “Consum Estratègic” i arxivar l’expedient però estava pendent que el Consell resolgués si acceptava la proposta d’arxivament.Malgrat l’arxiu, proposant-lo actuar de forma responsable, tenint en compte altres valors a banda de la qualitat o preu del producte o servei,La presidenta de l’Assemblea Dolors Feliu ha afirmat queSegons Albert Poch, del despatx Redi advocats, que s’ha encarregat de la defensa del cas “. Seguirem defensant el dret a la llibertat d’expressió de l’Assemblea en instàncies superiors, per evitar que una associació civil pugui ser multada per infringir el dret de la competència”.Recordem que l’inici del cas es remunta a finals de l’any 2018 amb la posada en marxa de la pàgina consumestrategic.cat , que tenia com a objectiu la promoció del consum d'empreses responsables i respectuoses amb la vida política i socialLa patronal Foment del Treball va denunciar la iniciativa tant a les autoritats de la competència com als jutjats mercantils per “promoure un atac directíssim a la llibertat d’empresa” i va aconseguir que es tanqués la pàgina web com a mesura cautelar dictada pel jutjat mercantil núm. 11 de Barcelona i la prohibició de realitzar qualsevol activitat relacionada amb la promoció de la campanya.Més enllà de la demanda judicial, Foment també va presentar una denúncia a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), però la CNMC (l’organisme estatal de l’àmbit) va voler assumir-ne el cas. La disputa entre les dues institucions va arribar al Tribunal Constitucional, que finalment va donar la raó a la CNMC, que va obrir formalment l’expedient a l’Assemblea que avui ha quedat arxivat.quan està previst que se celebri el judici oral al Jutjat Mercantil núm. 11 de Barcelona, la sentència del qual ha de confirmar o no la prohibició de la campanya, per una suposada vulneració de la llei de competència deslleial (LCD).És totalment legítim i emparat en el dret a la llibertat de pensament i d’expressió que l’Assemblea realitzés una anàlisi de la situació de Catalunya des d’un punt de vista polític i econòmic entorn al referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre i en base als objectius polítics i socials de l’entitat promogués una campanya d’informació als consumidors animant-los a actuar d’acord amb aquestes conviccions.