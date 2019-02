Repressió

Els Mossos detenen Tomàs Sayes, membre de Secretariat Nacional de l'ANC

Els Mossos d'Esquadra han detingut Tomàs Sayes, membre del Secetariat Nacional de l'ANC, segons ha informat l'entitat. L’ordre de detenció contra Sayes es va emetre al desembre després de no presentar-se a declarar al jutjat de Puigcerdà per un delicte de manifestació il·legal en una protesta contra el jutge Pablo Llarena. Era la segona vegada que no es presentava a declarar, després de no presentar-se a una primera citació per un delicte d’injúries contra el jutge.

⬛⬜📢 Atenció: en motiu de la detenció de Tomàs Sayés, membre del Secretariat Nacional,

📣 concentració de suport a les 16 h davant dels jutjats de Vilanova i la Geltrú. #Makeamove #CapALaIndependència — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 7 de febrer de 2019

⚠️#ÚltimaHora, els @mossos han detingut en Tomàs Sayes. El motiu, participar en una manifestació contra la farsa judicial del règim a la #Cerdanya. Llibertat immediata!👊🏻 pic.twitter.com/C1gQhucPyL — La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) 7 de febrer de 2019

La #Cerdanya respon!



Davant la detenció del nostre company Tomàs, us convoquem a tots i a totes davant dels jutjats de #Puigcerdà avui a les 19 h.



Si ens toquen a una ens toquen a totes.



Tomàs, no estàs sol!!!



:fist::fist:@CDRCerdanya @CDRCatOficial @DecidimSer .@VilaWeb — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) 7 de febrer de 2019

Per aquesta caminada/concentració d'Alp a Das, a la Cerdanya, han detingut el nostre company Tomàs Sayes (SN de l'ANC i del CDR); per desobeir per 2n cop una citació judicial i estar acusat de "manifestació il·legal" per protestar contra el jutge Llarena. pic.twitter.com/poU1czmkei — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 7 de febrer de 2019