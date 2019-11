Repressió

Citen a declarar en Tomàs Sayes als jutjats de Perpinyà pel tall de la Jonquera

En Tomàs Sayes, Secretari Nacional del Berguedà al secretariat de l'ANC i conegut militant independentista, membre de Llibertat.cat, va ser retingut i identificat dimarts passat durant el tall de la Jonquer per la policia francesa.

Demà dilluns 18 ha d'assistir a declarar als jutjats de Perpinyà.

Tomàs Sayes, conegut per haver inciat una vaga de fam (31 dies) en defensa de l'ensenyament públic el 2009, va ser detingut pels Mossos d'Esquadra el passat mes de febrer: l'ordre de detenció es va emetre al desembre anterior en no presentar-se a declarar al jutjat de Puigcerdà per un delicte de manifestació il·legal en una protesta contra el jutge Pablo Llarena. Era la segona vegada que no es presentava a declarar, després de no presentar-se a una primera citació per un delicte d’injúries contra el jutge.

🔴ACOMPANYEM EL TOMÀS A DECLARAR A PERPINYÀ 🔴

👉El nostre company és el Secretari Nacional del Berguedà al secretariat de l'ANC, el van retenir i identificar dimarts durant el tall de la Jonquera.

📆 Dilluns 18

🕗 A les 2 de la tarda

📍 A Perpinyà

✊Junts/es som més forts/es. — ANC Berga ||*||🎗 (@ANC_Berga) November 17, 2019

🔴🔴ACOMPANYEM EL TOMÀS A DECLARAR A PERPINYÀ🔴🔴

👉El nostre company del CDR de Cerdanya el van retenir i identificar dimarts durant el tall de la Jonquera.

Dilluns 18 de novembre a les 14h ha d'anar a declarar a Perpinyà.

‼Acompanyem-lo‼

No el deixarem sol.✊ — CDR de Cerdanya (@CerdanyaCDR) November 15, 2019