Corrupció

Xerrada del cas INNOVA per commemorar els 10 anys del seu inici

El proper dijous 27 de gener a les set de la tarda el grup municipal de la CUP de Reus durà a terme una xerrada a la Taverna Despertaferro (Carrer Martí Napolità, 7-9 de Reus) com a commemoració dels 10 anys de l’inici del cas INNOVA. Es tracta de la trama judicial per corrupció més important de la història recent de la ciutat. Els cupaires van presentar la denúncia a Fiscalia el gener de 2012 de la mà del regidor David Vidal, fet que va propiciar més de 15 causes i un centenar d’investigats amb delictes com malversació de fons públics, prevaricació, tràfic d’influències o blanqueig de capitals.

Els anticapitalistes subratllen que seguiran amb el mateix treball fet fins ara ja que es mantenen com acusació popular. I, és per això, que en un exercici de transparència, a l’acte de dijous en donaran explicacions i rendiran comptes de la feina feta de la mà de l’exregidor que va presentar la primera denúncia, David Vidal, i l’advocat assessor de la CUP en el cas INNOVA, David Rullo.

Durant l’acte, s’explicarà perquè algunes de les peces s’han arxivat i també perquè altres peces es mantenen. És a dir, la CUP vol seguir investigant malgrat hagin passat 10 anys després de la primera denúncia. La Candidatura d’Unitat Popular deixa clar que continuarà com acusació popular en les causes que es troben en procés d’instrucció, així com les que encara estan pendents de l’obertura de judici.