La CUP de Reus insta al govern municipal a donar explicacions sobre la seva inactivitat en el cas INNOVA

En resposta a l’arxivament de la peça 4 del Cas Innova el passat novembre i de la peça 10, 5 i 3 la setmana passada per part del jutge del Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus, la CUP de Reus manifesta que no s’hi oposarà. En aquest sentit, la seva portaveu, Marta Llorens recorda que “igual com s’ha fet en altres peces, les peces 3, 4, 5 i 10 no es van incoar arran de la denúncia de la CUP presentada ja fa 10 anys a fiscalia, sinó que van ser promogudes per la policia judicial i fiscalia arran de les pràctiques que va realitzar la primera motivades per la nostra denúncia”. El paper de la Candidatura d’Unitat Popular com acusació popular en aquestes peces, ha estat la d'anar seguint les actuacions realitzades per la policia judicial i fiscalia. Llorens reitera que “si els agents promotors de la denúncia no s'oposen a la decisió del jutge nosaltres tampoc ho farem”.

Per altra banda, el jutge també ha decidit separar les acusacions d’Ara Reus i de l’Ajuntament de la instrucció del Cas INNOVA. Llorens ha reblat pel que fa a l'Ajuntament, “cal recordar que aquest es va personar perquè la CUP vam estar pressionant perquè ho fes. El jutge els aparta perquè durant tots aquests anys no han mostrat interès i no han fet absolutament res.”

Segons els anticapitalistes, el govern, amb l'alcalde al capdavant, hauria d'haver estat un actiu fonamental en totes i cadascuna de les peces, ja que no sols el mateix Ajuntament és qui n’ha patit un perjudici, sinó que té a la seva disposició informació que hagués pogut agilitzar la instrucció de les diferents peces. La portaveu reclama que “l’alcalde Pellicer, que coneix de primera mà l’evolució del Cas Innova, hauria de donar explicacions d'aquesta passivitat, tenint en compte que l'Ajuntament és la principal víctima de tot allò que es tracta en aquestes peces.”

Per la CUP de Reus, també és important remarcar que es manté la peça 15 sobre Traiber. Marta Llorens, afirma “aquesta és una peça important del cas ja que és la que fa referència a les víctimes afectades per males praxis, en la qual ens mantenim personats i continuem a disposició de les defenses de les persones afectades per tal que es pugui fer justícia i siguin indemnitzades”.

Per últim, la Candidatura d’Unitat Popular vol deixar clar que es manté com a acusació popular en totes i cadascuna de les peces del Cas INNOVA, tant les que es troben en procés d’instrucció com les que estan pendents de l’obertura de judici, i seguirà el mateix treball que ha realitzat fins ara. D’això, en donaran explicacions i en rendirà comptes en un acte que es realitzarà el proper gener de 2022 com a record dels 10 anys de la denúncia del Cas INNOVA.