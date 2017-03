Cas Innova

David Vidal: “Definitivament Innova no és història, senyor Pellicer”

"Estem aquí per contradir les paraules de l’alcalde Carles Pellicer quan afirmava que Innova era història”, així ha respost David Vidal a les declaracions de l’alcalde de Reus després que s’hagi aixecat el sumari de la peça 4 d’Innova. “El jutge i la ciutadania tenim clar que queden moltes responsabilitats per depurar i nosaltres no abaixarem el llistó, seguim amb la mateixa posició que portem des del 2011. A mesura que avanci la instrucció, no descartem que en l’escrit d’acusació haguem d’incloure al senyor Carles Pellicer com a presumpte còmplice”.

Vidal, en aquest punt, ha assegurat que del sumari en qüestió se’n deriva “un presumpte delicte de corrupció clàssica amb un delicte d’atemptat contra la salut pública” i, en aquest aspecte, ha assegurat: “No entenem què hi fa un regidor de promoció econòmica lligant contractes en una planta hospitalària”.

Vidal ha assegurat que els membres del “PDeCAT són i eren conscients d’allò que estava passant i no han denunciat res. Diuen que han posat ordre, però l’ordre l’ha posat la justícia a partir de les denúncies que ha posat la CUP”.

D’altra banda, l’exregidor ha volgut fer una referència a “la resta de partits que ara defensen la transparència i la lluita contra la corrupció”. “Esquerra avui s’ha desmarcat del PDeCAT i ha dit que el seu partit ha estat molt proactiu. Per què no han presentat cap denúncia durant tots aquests anys? Creiem que amb aquesta pregunta deixem molt clara quina ha estat la postura d’Esquerra en aquest àmbit”.

D’altra banda, Marta Llorens s’ha mostrat sorpresa per les declaracions de Teresa Gomis sobre la utilitat dels consells d’administració que consten al sumari de la peça 4 del cas Innova. Gomis va afirmar que aquests consells no servien per a res i, en aquest sentit, Llorens, “malauradament” ratifica la seva opinió. “Des que la CUP formem part dels consells d’administració sempre hem demanat que s’utilitzi la informació que es facilita en aquests espais curiosament i es col·labori amb la justícia . Curiosament, Font de Rubinat, home de confiança de Pellicer, membre del PDeCAT de Reus, del consell d’adminitració del Grup Salut i advocat de Teresa Gomis en el seu moment, s’ha negat sempre a facilitar qualsevol informació que pugués servir als processos judicials d’Innova. És això el que ens fa mantenir en el fet que realment els consells d’administració són una fal·làcia, tal com va dir Teresa Gomis.”

En aquest sentit, Llorens ha recordat que la setmana vinent “tindrem un nou exemple d’ineficàcia i de tansemenfotisme” al consell d’administració del grup salut per formular els comptes del 2016 d’aquesta empresa. “Tornarem a posar en evidència que el Pacte de Salut es manté essent el Pacte d’Innova. La majoria de grups municipals signaran els comptes d’un dèficit de 8 milions d’euros i ningú es qüestionarà simplement res perquè un simple brindis al sol els serveix per anar tirant i, com ja fa temps que diem, en aquest govern regna el qui dia passa any empeny”, ha assegurat la regidora.

No obstant això, Llorens ha remarcat: “Nosaltres no hem parat de lluitar en contra de la corrupció i ho seguirem fent incansablement i de la millor manera que sabem”. Vidal i Llorens veuen “més que probable que de la peça número 4 d’Innova es puguin derivar noves acusacions i nous delictes”.