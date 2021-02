Llibertats

Clam veïnal a Sants per la llibertat d'en Carles

La plaça de Sants ha acollit aquest vespre una assemblea oberta al veïnat que ha aplegat gairebé un miler de persones per demanar la llibertat del veí Carles. Durant la concentració s'ha llegit un manifest signat per desenes d'entitats del barri, entre elles Crida Constituent, La Burxa, Lleialtat Santsenca, Bombers per la República, Òmnium Cultural i la CUP. També s'ha decidit convocar un mobilització aquest dissabte a partir de les 11.30h des de la plaça de Santa.

A continuació s'ha fet un marxa espontània pels carrers del barri. Paral·lament havia una convocatòria a la plaça Letamendi de Barcelona amb la intenció d'anar a la plaá Artós on VOX havia convocat un acte. A l'alçada París amb Villarroel, els assistents han començat a tirar objectes a la línia policial dels Mossos d'Esquadra, que els barrava el pas. És en aquest punt on, accidentalment, un dels objectes ha ferit el reporter Sergi Rodergas a la cara.

D'ençà aquest moment, els manifestants s'han dispersats per diversos carrers de l'eixample i practicament la marxa s'autodisol.

A Vilanova i la Geltrú, els manifestant s'han concentrat davant de l'Ajuntament i a continuació han