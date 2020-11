Memòria històrica

Dosrius recorda el 80è aniversari del FNC i la figura d'Esteve Albert i Corp

Aquest desembre es commemora el 80è aniversari de la fundació del Front Nacional de Catalunya (FNC), una organització patriòtica creada l’any 1940 a París.

Uns dels actes emmarcats en el 80è aniversari del FNC està dedicat a la figura d’Esteve Albert i Corp, que es relitzarà el proper 11 de desembre i en què hi participen l’Ajuntament de Dosrius i l’Arxiu Municipal d'aqueta població. Es tracta d'un programa d’actes que es duran a terme per via telemàtica (per a participar-hi cal inscriure’s prèviament enviant un correu electrònic a l’adreça arxiu@dosrius.cat).

Les primeres activitats s'iniciaran a les 19 h amb dues conferències: “El Front Nacional de Catalunya (FNC) al llarg de la seva història (1940-1990)”, a càrrec de Fermí Rubiralta, historiador i doctor en Ciència Política; i “La rella i el solc. Esteve Albert i Corp”, a càrrec d’Agustí Barrera, historiador del Grup d’Historiadors Jaume Compte. I als voltants de les 19.45 h es farà la interpretació de l’himne del Front Nacional de Catalunya (FNC), a càrrec del músic Pep Lladó; i un recital de poesies d’Esteve Albert, a càrrec de Josep M. Sagristà i Pilar Travesa, amb música de Pep Lladó.

Quin és el vincle entre Dosrius i el FNC?

L’organització patriòtica FNC es formà a París el 4 de maig de 1940; per tant, enguany fa 80 anys, motiu pel qual l’Arxiu Municipal de Dosrius (AMD), junt amb la Comissió del 80è aniversari del FNC, s’ha volgut adherir als actes de commemoració de la seva fundació, atès que el 18 d’abril del 1946, Dijous Sant, Dosrius passà a la història de la resistència independentista, ja que s’hi celebrà la 1a Conferència del Front Nacional de Catalunya (FNC).

Els rengles del FNC eren formats per elements procedents d’Estat Català, Nosaltres Sols!, Partit Nacionalista Català, etc. El seu objectiu era mantenir una actitud de resistència i de coratge, enfront de les agressions que patia la nostra terra. A més, col·laborà amb la resistència francesa i els serveis d’intel·ligència anglesos durant el període de la Segona Guerra Mundial.

A la casa pairal d’Esteve Albert i Corp, en la data esmentada i de manera totalment clandestina, al voltant d’uns 35 delegats dels distints àmbits del Front Nacional de Catalunya, s’hi discutiren estratègies, documents, línies d’acció, etc. L’arribada i la tornada a Dosrius es va fer en petits grups, de manera que ningú sospités de la reunió política. Aquesta reunió representà l’època del màxim auge del Front. Dos mesos més tard era detinguda la Secció Militar del Front, unes 14 persones, condemnes de 15 i 20 anys els cauen al damunt. Després de la presó, però, la lluita continuarà.

Pensem que aquests elements d’història local, que contribueixen a formar la història nacional i universal, s’haurien de valorar en la justa mesura. Per aquest motiu, el 17 de maig de 1998 es col·locà una placa commemorativa d’aquest esdeveniment a la casa de l’Esteve Albert i s’hi celebrà un acte recordant el fet històric on aquest esdevingué i on aquells patriotes s’esforçaren per salvar-nos els mots i la dignitat de catalans.