Nou “Memorial Joan Cornudella-Joan Colomines”

Un grup d’exmilitants del Front Nacional de Catalunya (FNC) i d’acadèmics especialistes de l’independentisme català varen crear una Comissió per commemorar els 80 anys de la creació del FNC. A la vegada han sorgit altres iniciatives, que confluint o paral·lelament, participen en aquesta commemoració.

Jo com a únic ex-Secretari General del Front encara viu, no només me n’alegro de totes aquestes iniciatives, sinó que m’he vist incentivat jo mateix a escriure textos de “memòria política” i estic de manera modesta fent costat a totes les iniciatives que estant en marxa.

Precisament el meu equip de periodistes i jo seguim amb la petita plataforma “Fòrum Cívic : Patrimoni independentista del Front (FNC)” que vàrem crear el 1997 amb l’objectiu de recollir i explicar la història del Front Nacional de Catalunya.

Per fer “memòria petita” aquest “Fòrum Cívic” va començar públicament organitzant una conferència meva pronunciada l'11 de març de 1997 a la Casa Golferichs de Barcelona, amb el títol “Cal avui defensar l'independentisme polític que representen públicament Àngel Colom i Pilar Rahola?: reflexions sobre l'itinerari independentista català”. De la transcripció de la conferència en va sortir una publicació. (Quan la tingui en digital la penjaré en aquest blog).

Durant aquests 23 anys “Fòrum Cívic” ha fet un treball intern de recerca de material d’arxiu del FRONT, hem fet diferents donacions a biblioteques d’aquest material i hem subvencionat algunes de les seves digitalitzacions.

Un treball gens espectacular, però primant la qualitat i no la quantitat, buscant reforçar una estratègia d’una historiografia a base de Documents. Buscant fins i tot, poder “desclassificar papers” del FRONT que han anat custodiant les diferents direccions del partit.

“Fòrum Cívic” en aquesta festa commemorativa també volem fer alguna aportació i hem decidir posar en marxa una iniciativa pública que és promocionar el cicle “Memorial Joan Cornudella - Joan Colomines”, òbviament en record de dos lluitadors del Front i amb l’objectiu que de manera anual, es faci una conferència o un taller o un seminari o una intervenció pedagògica digital per la que serà convidat un o una especialista rellevant, del País o de fora, per parlar i debatre sobre “independentisme i alliberament en general als Països Catalans i/o arreu”.

Veurem com, quan i a on, es pot inaugurar el “Memorial” segons com tinguem el grau de la pandèmia, els cicles electorals i la repressió, variables que qualsevol dinamitzador polític avui a Catalunya ha de valorar.

Comencem a treballar-hi.

De moment tenim un nou blog informatiu: “Memorial Joan Cornudella - Joan Colomines”. La imatge d’aquest post n’és la capçalera del blog. http://memorialcornudellacolomines.blogspot.com/

I una nova adreça de correu: memorialcornudellacolomines@gmail.com