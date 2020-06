Entre sèries sobre el Front

En ocasió de que em varen il·lusionar a parlar de la història del Front Nacional de Catalunya (FNC) vaig fer unes petites aportacions en aquest blog de manera seriada, ho vaig acabar prudentment i vaig emplaçar al lector a una altra sèrie pel proper setembre. (Quasi sempre m’havia negat a parlar del passat).

Tots el textos del blog foren escrits amb ritme de premsa, que vol dir escriure un dia per l’altra (i immediatament publicar), però hi ha material que cal preparar-lo amb calma.

No sóc historiador, sóc politicòleg i periodista.

Per tant la meva aproximació històrica al FNC és memorialística i centrada entre els anys 1969 al 1976.

D’aquest període viscut per mi m’interessa aprofundir les publicacions del Front, per oferir-ho com a material de “fonts primàries” als historiadors perquè facin la seva feina. I també per fer-ne divulgació més amplia on faci falta.

A mi m’interessen els continguts de les publicacions: els seus articles, cròniques, les seves il·lustracions, la seva estètica, la seva tipografia, la seva terminologia, la seva edició i distribució. I tota aquesta anàlisi posada en el context polític i el nivell organitzatiu del Front.

A part de les col·leccions particulars que espero que algun dia es decideixin a dipositar-les en arxius públics, en l’aspecte de les publicacions del FNC (1969-1976) en tenim a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a l’Arxiu Històric de Sabadell, a la Biblioteca de Catalunya, a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, a la Biblioteca Pública Arús, al Centre de Lectura de Reus, a la Biblioteca de Montserrat /Universitat Ramon Llull i als arxius de les Universitats de Barcelona, la Pompeu Fabra i l’Autònoma de Barcelona.

Una enorme dispersió i amb diferents polítiques arxivístiques per apropar-te al material que vols consultar. Ni un 0,2 % el material està digitalitzat.

Material que cal analitzar:

- “ARA”, òrgan central del FNC en la seva Segona Etapa.

- “Full d'informació”: Suplement del butlletí ARA.

- “ARA SUPLEMENT” del Butlletí interior de Front Nacional de Catalunya adreçat exclusivament al País Valencià, a les Illes Balears i a la Catalunya Sobrepirinenca”.

- “Quinzenal d'informació” del FNC.

- “Front : per Catalunya lliure i socialista” : Publicació de la Secció Universitària del Front Nacional de Catalunya.

- “BLOC”: portaveu del Bloc Català d’Estudiants del FNC.

- “ACCIÓ” : portaveu de la Joventut Obrera del Front Nacional de Catalunya.

- “FULLS”: Nucli d'estudiants de Front Nacional de Catalunya a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada.

- “COMBAT”: portaveu de FNC a les Terres de Lleida.

Hem d’aconseguir que es digitalitzin totes aquestes col·leccions i fer-ne col·lectivament una lectura profunda dels textos, òbviament tenint en compte quan foren escrits en dictadura i en militància activa.

A que és xocant que de la “Catalunya Nord” en diguessim llavors la “Catalunya Sobrepirinenca” ?! Hi ha perles de llenguatge genials.