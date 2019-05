L’habitatge, la prioritat dels 100 primers dies del govern de Guanyem Girona

Guanyem Girona ha presentat avui les seves propostes en matèria d’habitatge. Cristina Andreu, número 2 de la llista electoral, ha declarat que “cada vegada és més difícil i més car trobar un pis de lloguer a Girona”, i s’ha compromès a que durant els primers 100 dies de govern “convocarem la taula municipal d’habitatge i aprovarem una bateria de propostes per tal de facilitar l’accés dels veïns i veïnes de la ciutat al lloguer”. En aquest sentit, Andreu ha denunciat que Girona és una de les poques ciutats mitjanes que no té aprovat un Pla Local d’Habitatge, i ha insistit en què l’objectiu de la candidatura és “guanyar una ciutat una on tothom hi pugui viure dignament a través d’un model de garantia de drets i no d’assistencialisme”.

D’entre les mesures proposades, Guanyem vol mobilitzar el parc de pisos buits amb multes als bancs i grans tenidors, alhora que “volem crear la marca d’Habitatge Ètic que inclogui tots aquells pisos que compleixin criteris de preus i que assegurin una relació equitativa entre arrendador i arrendatari”. La qualificació d’habitatge ètic comportaria avantatges per als petits propietaris que posessin el seu pis al mercat del lloguer assequible. També proposen impulsar noves formes de tinença com les cooperatives d’ús o el cohabitatge, o reactivar el programa Cessió per fomentar les petites operacions de rehabilitació i/o adequació d’habitatges que es posin a disposició de la xarxa de mediació per al lloguer.

Pisos turístics

Per la seva banda, l’activista pel dret a l’habitatge Ruth Tramullas ha abordat la problemàtica dels pisos turístics, que han augmentat en 10 anys de quatre pisos (2009) als 772 actuals. La número 12 de la llista ha declarat que “al barri vell s’ha trencat l’equilibri entre residents i visitants, i cal actuar abans de que el centre històric es converteixi en un parc temàtic on no s’hi pugui viure”. Guanyar Girona per a la seva gent, ha afegit, vol dir també “que el barri vell recuperi l’harmonia entre els turistes i els que hi viuen, augmentant el lloguer d’habitatges per a lloguer permanent i a un preu assequible”. Per aquest motiu proposen, entre d’altres, una moratòria de llicències d’ús turístic lligada a un estudi del sector que “extregui coneixement real, fiable i rigorós per regular el fenomen de la proliferació de pisos turístics”.