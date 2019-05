Guanyem Girona aposta per la cultura de base i el suport als creadors

Guanyem Girona ha celebrat avui un acte a davant de la biblioteca Carles Rahola per parlar sobre el model cultural de la ciutat. Hi ha participat Àngel Quintana, degà de lletres de la UdG; Roser Bover, artista i docent; i Xevi Montoya, petit empresari i número 3 de la llista electoral. Montoya ha obert la trobada explicant que “enfront d’un model de cultura efímera i de l’esdeveniment, nosaltres apostem per un model en el qual es reforci la cultura de base, la que es fa dia a dia a la ciutat”. El candidat de Guanyem també ha destacat la necessitat de posar la cultura “al servei de la cohesió social i del creixement humà i intel·lectual: la cultura no pot ser només un sector subordinat al turisme i a l’atracció de visitants com ha sigut fins ara”. Per últim, Montoya també ha apuntat la proposta de portar la cultura als barris, descongestionant el casc antic.

Roser Bover, per la seva banda, ha posat l’accent en el suport als creadors i als equipaments de base com “els agents que fan cultura 365 dies l’any”. En aquest sentit, Bover ha declarat que “cal fer una aposta valenta per la formació i també hem d’oferir espais d’exhibició de petit i mitjà format per als artistes de Girona, que moltes vegades no tenen lloc”. Ha posat l’exemple de músics que no tenen espais on tocar, i ha assegurat que des de l’ajuntament es podrien impulsar mesures com ara canviar les ordenances per tal que els bars poguessin programar actuacions de petit format i en acústic, “i fins a hores raonables per tal de garantir el descans de les veïnes i els veïns”, ha afegit.

El Modern i la Casa Pastors

Per últim, Àngel Quintana ha desgranat altres propostes de la candidatura com ara “reforçar el sector de les arts escèniques com un element que ha fet i que pot fer excel·lir Girona encara més en l’àmbit cultural”. Guanyem també vol fer més accessible el conjunt del patrimoni i que “els museus surtin al carrer i dialoguin amb els visitants, però també amb el conjunt de veïns i veïnes de la ciutat”. En temes d’equipaments, la candidatura aposta per desencallar la reforma de l’antic Cinema Modern i convertir la casa Pastors en un “Centre d’Art Contemporani que pugui treballar conjuntament amb el Bòlit i el Museu d’Art de Girona en un projecte conjunt i cooperatiu que prioritzi també la formació i la creació”.