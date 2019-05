Guanyem Girona es presenta com el relleu polític per governar la ciutat

Guanyem Girona ha iniciat avui la campanya electoral amb la tradicional penjada de cartells a la Plaça Miquel de Palol, al barri de la Devesa. Allà, l’alcaldable Lluc Salellas ha fet un repàs a les potencialitats electorals de la candidatura i ha assegurat que “a partir del 26 de maig només hi haurà dos governs possibles: quatre anys més de Convergència i Unió, amb pactes puntuals amb altres partits, o bé un govern liderat per Guanyem Girona de sensibilitat social, republicana i transformadora”. Per aquest motiu, el regidor ha subratllat la importància de que Guanyem obtingui un molt bon resultat i ha animat als presents a “recórrer tots els racons de la ciutat durant aquests quinze dies per tal de que les gironines i els gironins tornem a guanyar una ciutat per a la seva gent”.

Lluc Salellas ha subratllat el caràcter ciutadà i municipalista de la candidatura tot assegurant que “a les eleccions municipals es vota a les persones i als projectes de ciutat, no a les sigles”, i ha defensat que la confluència de diferents espais polítics sota el paraigües de Guanyem és “una aposta que surt dels barris, des de baix, de ciutadans de diferents procedències socials i professionals que estimem Girona i que volem treballar per a la nostra ciutat”. Segons Salellas, en els darrers anys s’han descuidat els barris, molts projectes segueixen encallats i no s’han fet polítiques en àmbits estratègics com ara l’habitatge. Per aquest motiu, la gent de Guanyem defensa “un relleu al govern de Girona que reorienti les prioritats polítiques en favor de la majoria de gironins i de gironines i no en benefici d’uns pocs”.

Durant l’acte d’inici de campanya, la candidatura ha aprofitat per presentar l’espot electoral, que es farà públic a partir de demà a les xarxes socials de Guanyem. Seleccionats per Josep Maria Fonalleras, el document audiovisual consisteix en la interpretació de diferents textos d’escriptors i escriptores sobre la ciutat de Girona com ara Aurora Bertrana, Narcís-Jordi Aragó o Carles Rahola. Salellas ha explicat que “el vídeo és una reivindicació de la ciutat que ens enorgulleix alhora que mostra l’empenta necessària per tal de millorar-la i posar-la al servei del conjunt de la seva gent”.