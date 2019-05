Guanyem Girona reivindica les candidatures de confluència com a eines de transformació

Guanyem Girona ha celebrat avui l’acte central de campanya al Parc Central amb la presència de la regidora de l’ajuntament de Barcelona i exdiputada de la CUP, Eulàlia Reguant; i dels candidats Lluc Salellas, Pere Albertí i Cristina Andreu. L’alcaldable ha reivindicat “els espais de confluència i de base ciutadana com a eines de transformació social a nivell local”. Salellas ha afegit que “el nostre objectiu és guanyar una ciutat per a la seva gent, on tothom pugui desenvolupar-hi el seu projecte de vida i tots els barris participin de la construcció de la ciutat”.

Per la seva banda, Pere Albertí, que prové de la formació dels socialistes sobiranistes MES, ha destacat que “a Guanyem ens hi hem trobat gent que fa un temps no ens pensàvem treballar junts, però que ens hem unit, desbordant les estructures de partit, per guanyar una ciutat per a la seva gent”. Sobre això, el regidor ha declarat que “en les eleccions municipals importen les persones i els projectes de ciutat, no les sigles o els partits”. Enmig de tantes eleccions, Albertí ha declarat que “nosaltres som una candidatura municipalista i el que ens importa és Girona”.

La número 2 de la llista electoral, la independent Cristina Andreu, ha explicat que guanyar una ciutat per a la seva gent vol dir “posar els serveis i els recursos municipals al servei de les persones, dels barris i de la majoria, i no fer polítiques que afavoreixin a uns pocs”. Andreu ha fet un repàs a algunes de les mesures que proposa la formació en temes com l’habitatge, la neteja, la mobilitat o el mercat laboral, i ha ressaltat que “hem escrit més de 500 propostes, valentes i realistes alhora, que han quedat plasmades en un programa de govern participat per desenes de veïns i veïnes de Girona”.

Dret a la ciutat

La regidora de Barcelona i exdiputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant ha vingut a donar suport a Guanyem Girona, dins de la qual també hi participa la formació de l’esquerra independentista. Reguant ha defensat el dret a la ciutat, pel qual “els municipis són un espai on s’hi pot viure sota principis de justícia social, igualtat, radicalitat democràtica i sostenibilitat”. Segons la cupaire, Girona no és cap excepció “a un model de neoliberalisme salvatge que precaritza les nostres vides i erosiona la vida comunitària als nostres barris”, i ha posat l’exemple del fenomen de la proliferació dels pisos turístics al barri vell. Per aquest motiu, l’exdiputada ha subratllat la necessitat de “guanyar una ciutat per a la seva gent, retornar-la a la ciutadania i fer-la habitable i per a tothom”.