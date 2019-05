Guanyem Girona es compromet amb la limitació de sous, de càrrecs i de mandats

Guanyem Girona ha celebrat un dinar popular a l’escola Migdia amb l’objectiu d’obtenir finançament per a la campanya electoral. La número 4 de la formació, l’activista social Dolors Serra, ha declarat que “a nosaltres no ens financen els bancs, la campanya la paga la gent”. A més del dinar, la candidatura municipalista i de base ciutadana ha habilitat un espai web per a què els veïns i veïnes de Girona puguin aportar diners. Durant la primera setmana de campanya han aconseguit més de 2.400€, i el repte és aconseguir-ne un total de 4.000€. “Governarem per a la gent perquè és la ciutadania qui està empenyent aquesta campanya i no tenim hipoteques amb ningú”, ha reblat Serra.

A més del finançament, la candidatura ha destacat altres aspectes del codi ètic que tots els candidats i candidates van signar el mes passat. Pel que fa a la limitació de càrrecs, els electes de Guanyem Girona podran exercir el càrrec de regidors i regidores un màxim de dos mandats consecutius. Al seu torn, la retribució màxima que rebran serà tres vegades el Salari Mínim Interprofessional en cas d’estar al govern, i dues vegades i mitja en cas d’estar a l’oposició. Xevi Montoya, petit empresari i tercer de la llista de Guanyem, ha apuntat que “nosaltres concebem la política com un servei públic i no com una professió amb la qual eternitzar-se”.

Per últim, la formació també preveu limitació de càrrecs excepte aquells que es derivin directament de l’activitat municipal, com és el cas de la Diputació o dels Consells Comarcals. Montoya ha declarat que “no només venim a fer coses diferents, venim a fer-les de manera diferent”. Altres aspectes que contempla el codi ètic de la candidatura és la renúncia a regals i privilegis que puguin rebre per part de persones, institucions o empreses pel fet de ser càrrecs electes o el compromís de transparència en els comptes i l’acció política de la formació.