Guanyem Girona cercarà els consensos per desencallar el Pla Especial de la Devesa

Guanyem Girona ha estat avui a la Devesa parlant amb les veïnes i veïns i intercanviant opinions i inquietuds sobre el futur de la zona. Roser Maeso, en vuitè lloc de la llista electoral i veïna del barri, s’ha compromès a que durant el proper mandat “parlarem amb tothom amb l’objectiu prioritari de desencallar el Pla Especial de la Devesa amb consens polític i veïnal, i cercant l’equilibri entre un parc que tingui vida alhora que se’n garanteixi el manteniment i la preservació”. Paral·lelament a l’aprovació i execució del pla especial, Maeso ha subratllat la necessitat de posar un marxa “inversions urgents a la Devesa que en millorin la il·luminació, la seguretat o el mobiliari urbà per tal de que sigui un parc més amable”. Per fer això, ha afegit, “no cal passar per un procediment burocràtic molt llarg ni cal un pressupost astronòmic: ho farem amb voluntat política i en els primers mesos de mandat”.

Més enllà de la Devesa, la formació ha denunciat que els grans temes de ciutat estan aturats i pendents d’execució, com ara el Pla de les Pedreres, el Pla Integral de Sant Narcís o la reforma de l’entrada sud. Roser Maeso ha declarat que “el govern convergent no sap prioritzar els temes ni ha aconseguit desencallar cap dels grans plans estratègics que necessita la ciutat”. La tònica general ha sigut, segons la candidata, “fer grans presentacions amb dissenys 3D sense que es materialitzi gaire res”. Per aquest motiu, Roser Maeso ha insistit en “posar estratègia i ambició en la gestió de la ciutat, per tal de que els projectes s’executin inserits en un projecte de ciutat a llarg termini”.

La Girona del 2030

Roser Maeso ha proposat la realització d’un pla de ciutat “per tal de definir participativament cap a on ha d’avançar Girona en els propers 15 anys”. Segons la candidata, aquest procés ha d’aconseguir superar les polítiques a curt termini i “ha d’integrar els grans projectes que estan pendents o en procés en un model de ciutat que volem social, amable i sostenible”. Maeso ha insistit en què Girona es troba en un moment de cruïlla i ha reivindicat Guanyem com la formació “que pensa a llarg termini, amb visió estratègica i amb compromís d’executar els projectes que necessita la ciutat”.