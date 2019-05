Guanyem Girona farà un pla d’actuació als barris per millorar la neteja i el manteniment d’espais públics

Guanyem Girona ha subratllat avui la necessitat de “cuidar la gestió de proximitat, especialment pel que fa a alguns barris i sectors de la ciutat que presenten un estat de deixadesa”. La número 4 de la llista, Dolors Serra, ha declarat que “la responsabilitat de l’ajuntament és mantenir la ciutat neta i que els espais públics de la ciutat siguin amables i adequats per a tot tipus gent gran, infants o persones amb diversitat funcional. Per això des de la candidatura ha proposat un pla d’actuació als barris que compti amb tres grans potes: la neteja viària; el manteniment del mobiliari urbà i l’adequació de voreres; i l’adequació de l’espai públic amb la instal·lació de nous lavabos públics o més parcs infantils i de salut.

Pel que fa a la neteja viària, Serra ha proposat mesures com estudiar la remunicipalització del servei per tal que l’ajuntament “disposi de totes les eines i recursos per garantir un millor servei de neteja als barris”. Igualment, Guanyem vol aprofundir en l’atenció i la implicació ciutadana ena quest àmbit, per tal que qualsevol petició de la ciutadania pugui ser atesa en poques hores”. Dolors Serra ha afegit que “molts candidats i candidates de Guanyem venim dels moviments veïnals i quan governem la ciutat no ens quedarem tancats als despatxos, sinó que sortirem al carrer per detectar i solucionar les petites incidències que es produeixin a la ciutat”.

D’altra banda, Guanyem té previst aplicar un pla d’accessibilitat per garantir l’adequació de les voreres i la supressió de barreres arquitectòniques. Serra ha declarat que avui «en molts barris la circulació amb cotxets, cadires de rodes, caminadors de gent gran o carros d’anar a comprar és un autèntic viacrucis, i això s’ha d’acabar». Les millores en la il·luminació de determinats carrers i en el manteniment del mobiliari urbà són també mesures que preveu implementar la candidatura. Finalment, Serra ha defensat l’adequació de la via pública per fer-la més amable, amb mesures com com la instal·lació nous lavabos públics o la creació de nous parcs infatils i de salut adequats a diferents segments de població.