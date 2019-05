Guanyem Girona proposa la creació d’una borsa d’habitatge social per a joves

Guanyem Girona ha explicat les seves propostes en matèria de joventut. Carla Costa, militant de la Forja i membre de l’associació de veïns de Montjuïc, ha declarat que “els joves d’avui som els de la generació de la crisi econòmica de 2008, que ha impactat sobre les nostres expectatives de futur: som la primera generació que viurà pitjor que la dels seus pares”. La implicació del jovent amb el projecte de Guanyem Girona, ha explicat, parteix de la necessitat de “guanyar una ciutat per al seu jovent, on es generin oportunitats en matèria d’habitatge o de feina que ens permetin viure en una situació digna”. L’accés al lloguer, l’ocupació de qualitat o la participació del jovent en la ciutat són els temes que ha volgut subratllar la candidatura.

Míriam Requena, activista juvenil a l’esquerra del Ter, ha explicat que Guanyem proposa “la creació de borses d’habitatge social per a joves i d’habitatge compartit, així com l’establiment de línies d’ajuts econòmics per a l’accés a l’habitatge i a la formació”. Requena ha recordat que els preus del lloguer a Girona han augmentat un 30% en els darrers quatre anys, i que la situació de precarietat laboral de molta gent jove “ens impedeix accedir a un dret tan bàsic com és l’habitatge”.

Combatre la precarietat laboral

Precisament sobre això, Requena ha puntualitzat que “el gran problema que tenim els joves és la precarietat laboral”. Guanyem Girona proposa, en aquest sentit, crear un pla de formació ocupacional que “s’iniciarà amb un estudi real de les necessitats formatives relacionades amb el mercat laboral i contemplarà la formació en drets laborals”. La bateria de propostes en matèria d’ocupació inclourà també accions formatives per a joves que estan en transició, i que realment ofereixin primeres oportunitats d’inserció al món laboral, i una borsa de treball específicament per a joves.