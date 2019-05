Guanyem Girona proposa la creació de consells de barri

Guanyem Girona ha presentat avui les seves propostes en matèria de participació i barris. La número 6 de la llista electoral, Laia Pèlach, ha destacat que “Guanyem defensem una ciutat per a la seva gent i això passa per a què la ciutadania i els barris tinguin capacitat real d’incidència en la vida municipal”. Segons la regidora, en els darrers quatre anys no s’ha tingut prou en compte els barris i la participació “ha sigut un instrument de cares a la galeria, però no s’ha volgut donar poder real a la gent”. Per aquest motiu, Guanyem Girona porta al seu programa una bateria de propostes en matèria de participació i barris amb l’objectiu de que “la ciutadania sigui protagonista en la construcció de la ciutat”.

Una de les mesures proposades és la creació dels consells de barri. Segons Xevi Villarreal, número 7 de la llista de Guanyem, “volem descentralitzar l’administració municipal a partir de la creació d’aquests organismes, que comptarien amb representació i pressupost propis”. Els consells de barri ja funcionen en altres ciutats catalanes, i la funció de l’ajuntament seria “donar-los suport i acompanyar-los en les funcions d’organització, interlocució i representació”. En un sentit similar, Villarreal ha subratllat el compromís de que els serveis municipals s’estenguin als diferents barris “amb l’objectiu de fer-los accessibles i per tal que donin resposta de manera més efectiva a les necessitats del territori”. El candidat ha declarat que “una ciutat que té ja més de 100.000 habitants i múltiples barris, cadascun amb necessitats específiques, no es pot governar de forma centralitzada des de la Plaça del Vi”.

Pressupostos autènticament participatius

Per la seva banda, Laia Pèlach s’ha referit també a la necessitat de “passar dels pressupostos participats a uns pressupostos realment participatius”. Segons la regidora, “és evident que el model actual no funciona prou bé, i la nostra resposta és més democràcia i més participació”. En aquest sentit, Pèlach ha defensat la necessitat que es sotmetin a consulta qüestions rellevants per a la ciutadania i no només “si s’ha d’arreglar la vorera d’aquest carrer o la del de més enllà”. També ha apuntat la idea de que la gent pugui tenir veu “en el conjunt del comptes municipals i no només en l’1% del total del pressupost com fins ara”.

D'altra banda, el passat dijous es va presentar l'espot de Guanyem Girona per a les eleccions municipals del 26 de maig (veure vídeo).