Guanyem revela que el govern de CiU no ha completat ni el 30% del seu pla de govern

Guanyem Girona ha presentat una anàlisi dels 331 punts del pla de govern de CiU previstos pel mandat 2015-2019. L’estudi de la candidatura municipalista indica que dels projectes anunciats n’hi ha un 36% que no han arribat a iniciar-se, un 37% que estan en procés i només un 27% que s’han finalitzat.

Les dades aportades per Guanyem Girona són similars a aquelles que ofereix el propi govern al portal de transparència. El consistori admet que hi ha un 11% d’obres que no s’han començat i un 62% que encara es troben en procés d’execució. Pel que fa al percentatge d’obra finalitzada, la xifra que ofereix el govern coincideix amb la de Guanyem: només s’ha completat 91 dels 331 punts del pla de govern, un 27% del total.

Lluc Salellas, alcaldable de Guanyem Girona, ha manifestat que les xifres demostren que “és necessari un govern amb ambició i visió de futur, capaç de complir amb els seus compromisos i de gestionar una ciutat que ja supera els 100.000 habitants”. Salellas considera que cal “desencallar molts projectes i prioritzar molts aspectes socials i econòmics que han estat desatesos durant aquest mandat”.

Per la seva banda, la número dos de la candidatura, Cristina Andreu, ha destacat el llistat de projectes pendents: “Passen els anys i les millores del Passeig de Canalejas, el Pla Especial de la Devesa, Plaça d’Espanya, el Pla de les Pedreres o el Pla Integral de Sant Narcís continuen encallats”. Andreu ha apuntat que la inacció en relació en relació als grans projectes de ciutat es combina amb l’absència de polítiques socials i econòmiques, com ara la manca d’un pla local d’habitatge que ha qualificat “d’extremadament necessari”. La candidata de Guanyem també ha destacat que la ciutat no es pot basar en “un model econòmic que ho fia tot al turisme, sinó que s’han d’impulsar nous sectors que generin valor afegit i creïn ocupació de més qualitat”.