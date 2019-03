Els candidats de Guanyem Girona signen un codi per garantir “ètica, transparència i vocació de servei públic” en l’acció de govern

Avui els principals candidats i candidates de Guanyem Girona han signat un codi ètic que els compromet en l’acció institucional que duguin a terme a partir de les eleccions municipals. El document, que va ser aprovat en la darrera assemblea de la plataforma, recull aspectes com la limitació d’un màxim de dos mandats per als regidors i les regidores, un topall de sou de tres vegades el Salari Mínim Interprofessional per a membres del govern i la no duplicitat de càrrecs. També preveu la renúncia a regals o privilegis, i limitacions i mesures de control i transparència per als càrrecs de lliure designació.

Respecte a l’acció política, el codi ètic estableix que la posició de les regidores i regidors haurà de ser coherent amb el contingut del programa electoral i les decisions assembleàries de la candidatura, i preveu que es puguin celebrar assemblees per a revocar els càrrecs electes en cas d’incompliment. Així, a més de garantir el funcionament assembleari, la candidatura també garantirà canals de participació ciutadana per a les qüestions més rellevants de l’acció institucional.

Pel que fa al finançament i la gestió econòmica, el document estableix que la candidatura no farà crèdits bancaris per a pagar la campanya electoral, que operarà amb entitats de finances ètiques i cooperatives, i que donarà compte anualment de la gestió dels recursos. També preveu que anualment es destini una part dels recursos institucionals de la candidatura a finançar iniciatives i projectes socials de la ciutat.

L’alcaldable de la candidatura, Lluc Salellas, ha declarat que “Guanyem creu en una acció de govern eficaç, transparent i amb vocació de servei públic, i per això els regidors i les regidores ens comprometem amb aquests principis d’ètica i bon govern”. Salellas també ha avançat que una de les primeres mesures que impulsaria el govern de Guanyem en aquest àmbit seria l’aprovació d’un codi ètic municipal que haguessin de signar i complir tots els membres de la corporació.

De moment el codi ètic de Guanyem ha estat signat per Lluc Salellas, Cristina Andreu, Xevi Montoya, Dolors Serra i Pere Albertí, i abans de les eleccions serà signat pel conjunt de candidates i candidats.