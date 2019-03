Guanyem Girona s’adhereix a la vaga mundial pel clima

Cristina Andreu, número dos de la candidatura municipalista, considera “inajornable” el desplegament de polítiques sostenibles des de l’Ajuntament. “Tenim molt camp per millorar. Cal fomentar l’ús del transport públic i de la bicicleta, optimitzar la recollida de residus o controlar les emissions perquè al cap i a la fi la lluita contra el canvi climàtic continua sent una lluita global amb un camp de batalla local”.

A Girona, el moviment estudiantil Fridays for Future coordinarà l’aturada que té com a objectiu pressionar els governs i conscienciar la ciutadania. Des de fa uns mesos un grup creixent de joves s’atura cada divendres al migdia davant la seu de la Generalitat a Girona per “reclamar mesures urgents i eficaces davant del canvi climàtic”. L’alcaldable de la formació, Lluc Salellas, així com altres membres de Guanyem s’hi han acostat en més d’una ocasió per mostrar el seu suport a la iniciativa estudiantil.