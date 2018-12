Un manifest d'històrics represaliats independentistes mostra la solidaritat amb els presos polítics en vaga de fam

Un manifest signat per més de cinquanta represaliats independentites (detinguts, empresonats i exiliats per la seva militància políltica) mostra la solidaritat amb els presos polítics catalans en vaga de fam Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn i Jordi Sànchez.

Cal recordar que fa tres anys, el desembre de 2015, un gruix de militants represaliats van fer públic un "Manifest de suport al procés independentista", coincidint amb en el 30è aniversari de la mort del militant de Terra Lliure Quim Sànchez i en ple debat d'investidura del President de la Generalitat de Catalunya.

A l'escrit enviat de suport als vaguistes de la presó de Lledoners es recorda que el recurs de la vaga de fam ha estat emprat pels presos independentistes en moltes ocasions anteriorment: "...coneixem per experiència pròpia la duresa de la presó i el que es pateix en una vaga de fam." I que l'Estat espanyol ha exercit la repressió contra l'independentisme des de moltes dècades enrere, un exercici de la violència de l'estat ocupant que, afirmen, existirà fins que no siguem plenament lliures: "Malauradament no serem ni sereu els últims fins que el nostre país pugui ser lliure."

Els veterans independentistes que han conegut l'exili, les clavagures i les presons de l'Estat espanyol anteriorment vinculen la la defensa del Referèndum de l'U d'Octubre amb la reivindicació que porten a terme els vaguistes empresonats: "Vam fer un referèndum i la gent va posar els seus cossos com a barricada pacífica com vosaltres ara feu altra vegada amb el vostre sacrifici personal." En aquest sentit, aclareixen que el PSOE va ser un agent actiu contra el Referèndum i contra l'exercici del dret a l'autodeterminació, i recordenq que "No hem de deixar que ara es vulgui enganyar el poble català amb falses perspectives de pacte amb qui voldria utilitzar els presos i preses actuals com a moneda de canvi, contraposant la llibertat personal a la llibertat de Catalunya i el legítim dret a l’exercici de l’autodeterminació."

Reproduïm el text i les persones sotasignants que ens han fet arribar:

Carta oberta de les persones represaliades independentistes amb motiu de la vaga de fam

Les persones sotasignades, que hem estat objecte de repressió en diferents actuacions de l'Estat espanyol contra l'independentisme als Països Catalans, volem manifestar el nostre suport total a la vaga de fam que heu iniciat. Malauradament molts de nosaltres coneixem per experiència pròpia la duresa de la presó i el que es pateix en una vaga de fam. Avui ens vénen moltes imatges d'aleshores, algunes de dramàtiques, algunes fins i tot d'humorístiques en mig d'una fam immensa. Sabem que passats els primers dies es pot retrobar la tranquil·litat i la lucidesa malgrat que el cos se’n ressent.

Durant tot aquest temps de detenció i de presó que heu travessat ja compartíem silenciosament els escarnis dels cossos policials en les detencions, l'infern dels maltractaments -i molts de nosaltres, el pou més fons, les tortures-, i també hem conegut el cinisme de fiscals i jutges. Malauradament no serem ni sereu els últims fins que el nostre país pugui ser lliure. Qui pensi que els drets ens seran regalats pel simple fet de tenir raó s'ha equivocat de món ja que lluitar comporta sacrificis, sovint gens desitjats. Fa pena veure com hi ha qui pensa que algú vol o a algú li agrada ser màrtir. No va així, que enganyi qui pugui la seva consciència.

Pensem que aquesta vaga de fam que heu iniciat motivada per l'escarni i el cinisme de l'aparell judicial espanyol escenifica la represa de la iniciativa política per part de l'independentisme català contra els ritmes que voldria dictar l'Estat espanyol en el disseny de la seva repressió. Entrem en una nova fase més dura i tots i totes som conscients que cal que tothom estigui preparat. Certament sempre cal actuar pacíficament, però cal actuar, cal lluitar, no esperar sinó prendre la iniciativa com ho demostreu vosaltres amb la vostra acció. I sabem que ens és urgent una unitat estratègica. No ens deixarem enganyar pels enemics del dret a l'autodeterminació de Catalunya, PP, PSOE i Cs.

El PSOE va ser un agent actiu contra l'1-O, contra l'exercici del dret a l'autodeterminació del nostre país. No hem de deixar que ara es vulgui enganyar el] poble català amb falses perspectives de pacte amb qui voldria utilitzar els presos i preses actuals com a moneda de canvi, contraposant la llibertat personal a la llibertat de Catalunya i el legítim dret a l’exercici de l’autodeterminació. Vam fer un referèndum i la gent va posar els seus cossos com a barricada pacífica com vosaltres ara feu altra vegada amb el vostre sacrifici personal. Som, doncs, culpables de voler la nostra llibertat. Som responsables del que volem.Amb sacrificis si cal. Endavant companys i companyes! Sempre estarem amb vosaltres!

En aquests dies hem recordat molt sovint els versos del nostre company Àlvar Valls que durant molts anys van encapçalar el butlletí dels Comitès de Solidaritat Amb els Patriotes Catalans (CSPC) i que prenen total vigència:

Per als damnats d'aquest país i els altres,

per als vençuts i els reus de tant d'escarn,

per als qui fan del morir llur malviure,

per ells l'amor, per ells el nostre clam.

Amb el convenciment que guanyarem, rebeu una abraçada fraternal!

Països Catalans, 5 de desembre de 2018

Signen:

