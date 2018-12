Ni presos ni exiliats

L’Assemblea es reafirma en l’estratègia de la lluita no violenta i dona tot el suport a Vaga de Fam

"Ens trobem davant d'un judici que no hauria d’existir, un judici polític que està reprimint el dret universal de l’autodeterminació. Organitzar un referèndum no és delicte en cap lloc del món civilitzat on hi ha democràcies de qualitat. L’Estat espanyol, en canvi, ha convertit el dret a l’autodeterminació en un delicte inexistent, la rebel·lió" ha manifestat aquesta tarda l'ANC

Tot el judici en si és una vulneració de drets flagrant però, a més a més, s’agreuja la vulneració quan el Tribunal Constitucional no resol els recursos d’empara per vulneració de drets fonamentals, alguns presentats des de fa més d’un any. Això és un tancament de totes les portes per poder presentar aquests recursos davant d’un tribunal específic de Drets Humans, com és el d’Estrasburg.

L’objectiu de la vaga de fam de Jordi Sànchez (empresonat pel fet de ser president de l’ANC) i Jordi Turull és denunciar aquesta vulneració de drets fonamentals i aquest bloqueig deliberat de poder accedir a la justícia europea. L’ANC qualifica la decisió de Jordi Sànchez i Jordi Turull de molt valenta. Cal tenir molt coratge i molta preparació mental per prendre una decisió com aquesta i començar una vaga de fam. També valora molt positivament aquest canvi d’estratègia, aquest pas a l’ofensiva emmarcat dins la lluita no violentat.

L’Assemblea Nacional Catalana expressem el nostre suport a aquesta acció i animem a adherir-se al manifest vagadefam.cat. Ens reafirmem en l’estratègia de la lluita no violenta. Com a entitat no ens quedem només en la mera denúncia sinó que lluitem proactivament pels nostres drets, fent una evolució en el plantejament del tipus de mobilitzacions, tal i com el poble de Catalunya va demostrar el dia del referèndum del primer d’octubre. Les més de 2,3 milions de persones que van votar van demostrar que estaven disposades a defensar els seus drets amb una actitud de resistència a les agressions, a l’opressió i a la vulneració de drets fonamentals davant del que va representar la violència policial de l’1 d’octubre.

"Ens trobem davant d'un estat que ens oprimeix, vulnera drets fonamentals i sense garanties judicials. Hi ha molts tipus d'accions que es poden fer dins l'estratègia noviolenta i des de l'ANC les impulsarem", ha remarcat