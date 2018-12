ni presos ni exiliats

Dejuni continuat i rotatiu al Vendrell de suport a la vaga de fam dels presos polítics

Un grup de professores i professors de l'Institut Baix Penedès al Vendrell hem iniciat un dejuni continuat per relleus de suport a la vaga de fam desenvolupada en aquests moments per quatre presos polítics catalans reclosos a la presó per fer possible el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.

El dejuni de suport el fa cada dia, durant 24 hores, un professor o professora diferent. Cada dia un agafa el relleu de l'altre i passa a estar les seves 24 hores sense ingerir cap tipus de sòlid. En acabar les seves 24 hores, un altre professor o professora agafa el relleu de l'anterior.

Aquesta forma de solidaritzar-se amb la lluita dels presos polítics catalans no suposa cap problema per desenvolupar la seva feina ni interfereix en els contiguts de les classes, però alhora mostra clarament que la societat catalana no restarà impassible davant la negació de drets jurídics bàsics a les persones que es mantenen detingudes per l'Estat espanyol pendents d'un judici que es mostra des del primer minut com a profundament injust. Ningú pot ser empresonat per facilitar l'exercici del dret de vot a la ciutadania.

El dejuni continuat de suport ha començat avui 4 de desembre i no s'interromprà fins que acabi la vaga de fam. Des del Baix Penedès, encoratgem la resta de treballadores i treballadors catalans a afegir-se al suport a qui lluita pacíficament però de forma decidida per les llibertats col·lectives i individuals.