Ni presos ni exiliats

Crides a la mobilització per denunciar l'any de presó dels jordis

Demà farà un any de l'empresonament del Jordis i per aquesta raó, l'ANC i Òmnium han convocat una concentració a la plaça Catalunya a les 20 h sota el lema "Un any de vergonya, un any de dignitat". També hauran concentracions arreu, entre elles davant de la presó de Lledoners.

A l'escenari de la plaça de Catalunya es faran els parlaments i des d'una pantalla gegant es faran connexions amb altres punt del Principat, ja que les assemblees territorials de les entitats han organitzat actes arreu del país i també a les presons on es troben Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Concentració a Lledoners

Des de diversos punts de Catalunya, s'han fet crides a concentrar-se davant de la presó de Lledoners. Una concentració que comptarà amb la participació del col·lectiu Músics per la Llibertat, dels l'advocats Jaume Alonso-Cuevillas i Jordi Pina, així com d'en Joan BonaNit, el jove que es planta cap al vespre a Lledoners i amb un megàfon crida, un per un, els noms dels presos polítics empresonats a la presó de Sant Joan de Vilatorrada i els desitja una bona nit. En el transcurs de la concentració es farà l'encesa de 365 fanalets, un per cada dia del seu empresonament, que serà retransmesa en directe a la pantalla instal·lada a la plaça de Catalunya.