Desemmascarem els fons d'inversió, assenyalem els culpables

Grups inversors com Grupo Vértice o BMB Investment s’han llançat a la caça d’edificis a València, Palma i Barcelona comprant-ne una gran quantitat per després destinar-los –en la gran majoria d’ocasions– a apartaments turístics, però també al lloguer per a oficines d’empreses, a lloguers de luxe o la venda dels pisos a un preu superior al que ells l’han adquirit, augmentant així el seu benefici. Per tant, l’objectiu primordial d’aquests fons d’inversió és especular amb un bé bàsic com és l’habitatge.

A aquest fet se li ha de sumar l’evidència que els fons d’inversió compten amb favors fiscals, ja que actuen a través d’entramats d’empreses com les SOCIMI (Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió Immobiliària) amb la qual cosa estan exempts de pagar l’impost de societats i tenen un 95% de bonificació en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials. Aquestes socimis, segons dades del primer trimestre del 2018, han multiplicat per quatre la seua cartera d’habitatges en propietat en tan sols tres anys, arribant a ostentar un patrimoni valorat en quasi 30.000 milions d’euros. Per tant, són l’exemple més clar de com les institucions han estés la catifa vermella a aquells que es lucren a força de vulnerar el dret a l’habitatge.

Un altre tret característic és la seua forma d’actuar, que és molt particular i sempre la mateixa en els diferents casos que coneixem. Una vegada han comprat la propietat el següent pas és assetjar i pressionar al veïnat perquè l’abandone com més prompte millor. En aquest assetjament val tot i han utilitzat des de cartes avisant al veïnat sobre la data en la qual han d’abandonar la casa fins a l’oferiment de diners a les veïnes per tal que aquestes marxen de les seues cases abans de la data indicada. Utilitzen autèntiques tàctiques de “matons” amb amenaces, pressions i tota classe d’oferiments per tal de fer fora de les finques a les seues inquilines tan aviat com es pugui.

També cal remarcar que aquests grups d’inversió estan formats per diferents empreses més xicotetes que reben inversions de particulars, els quals moltes vegades no saben ni on van destinats eixos diners però que després n’obtenen uns beneficis. Aquestes inversions provenen, en la majoria de casos, de països estrangers on s’anima a la gent a dipositar els seus estalvis en fons d’inversió per després ser utilitzats en l’especulació urbanística.

L’eclosió dels fons d’inversió té conseqüències directes en el nostre dia a dia i està afectant de manera directa a l’augment dels desnonaments (els anomenats desnonaments invisibles) i està contribuint a la pujada del preu del lloguer a les nostres ciutats. És el cas de València, on el Grupo Vértice ha posat la seua mirada i ha decidit centrar els seus esforços al País Valencià, on invertirà uns 15 milions d’euros. Aquest entramat d’empreses no ha trigat a actuar amb tota la seua crueltat i ha començat a adquirir edificis sencers per tal de donar-li un altre ús posterior, en molts dels casos apartaments turístics.

És el cas del barri de Saïdia (València), on el Grupo Vértice ha comprat tot un edifici de 27 habitatges i ha acabat expulsant tot el veïnat que allí vivia (aproximadament unes 50 veïnes) o el cas d’un bloc d’edificis situats al barri del Cabanyal, on el mateix grup –en aquest cas sota el paraigua de l’empresa Barcelona Ocean View SL– ha adquirit el bloc sencer d’habitatges i pretén expulsar a les veïnes que allà viuen, tot i que encara no ha aconseguit que totes abandonen les seues cases perquè es resisteixen a fer-ho. Aquests desnonaments es produeixen davant el desemparament judicial i polític de les veïnes, ja que s’aprofita la fi del contracte de lloguer per augmentar-lo de manera exponencial (en aquest cas es parlava d’un 50% aproximadament) i forçar la seva marxa.

Al seu torn, l’empresa BMB Investment Management SL, a través de la societat d’inversió Optimum, ha comprat nombrosos edificis habitats al centre de la ciutat de Barcelona. El veïnat afectat ha estat expulsat o està en procés d’expulsió mitjançant pràctiques d’assetjament immobiliari. Les pràctiques d’aquesta societat, sovint violentes contra les llogateres de les finques, han estat denunciades reiteradament per grups veïnals organitzats. En un dels casos, una veïna del Casc Antic va aconseguir guanyar un judici contra l’empresa per assetjament i, més recentment, el veïnat de tres finques adquirides per la mateixa societat s’han organitzat per denunciar l’assetjament i fer pressió a l’empresa per negociar renovacions dels seus contractes de lloguer. Davant d’unes administracions que es mostren passives, l’autoorganització veïnal s’està demostrant com la única mesura de pressió i denúncia per garantir el dret a l’habitatge de totes.

És aquesta autoorganització veïnal la que ha d’aconseguir aturar els peus a aquests gegants immobiliaris que no tenen cap escrúpol per arrasar amb tot el que se’ls pose per davant. Davant la seua crueltat hem de posar-hi solidaritat i suport mutu, perquè sols així podrem fer front a aquests entramats econòmics que tants suports polítics i judicials tenen. Darrerament, estem veient exemples que demostren que se’ls poden parar els peus i guanyar-los, però això sols serà possible mitjançant la mobilització al carrer i la pressió a les institucions perquè posen mesures per fer-los front.

També és tasca dels moviments socials desemmascarar aquests fons d’inversió i assenyalar-los. Ells busquen l’anonimat i passar el més desapercebut possible i nosaltres hem d’aconseguir treure’ls aquesta careta i posar-los nom i cognoms, perquè ells són uns dels responsables de la pujada del preu del lloguer, de l’expulsió de les veïnes de les seues cases i perquè ells estan especulant amb un bé bàsic com és el nostre dret a tindre un habitatge digne.