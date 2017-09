Referèndum 1-O

La pallassa Pepa Plana converteix en viral la històrica 'Cançó dels envaïts' d'Apel·les Mestres

Pepa Plana, una pallassa més internacional i vilatana de Valls, ha publicat un vídeo a les xarxes socials en defensa del dret a vot en el referèndum del proper 1 d'octubre. Plana recita, disfressada amb els vestuari de circ, la 'Cançó dels envaïts', lletra del poeta, dramaturg i il·lustrador català Apel·les Mestres.

El vídeo ha estat molt ben rebut a la xarxa, i difós de forma viral a Facebook, Twitter i missatgeria de mòbil.

La 'Cançó dels envaïts' és una composició literària d’Apel·les Mestres, amb música d’Antoni Pérez Moya, escrita per als voluntaris catalans que lluitaren a la Primera Guerra Mundial (1914-1918) al costat dels francesos amb l’esperança que, en reconeixement, els aliats premiessin la gesta amb el suport al separatisme català.

La realitat, però, fou que, amb la victòria, ni tan sols se’ls va permetre desfilar amb les tropes aliades amb la senyera desplegada. Un escriptor rossellonès n'ha novel·lat fa pocs anys la frustració amb el títol de La guerra dels cornuts.

Durant la guerra civil (1936-1939) les tropes de muntanya varen recuperar la cançó que va passar a formar part del repertori líric dels soldats de la República.

CANÇÓ DELS ENVAÏTS (No passareu!)

No passareu, i si passeu

serà damunt d’un clap de cendres;

les nostres vides les prendreu;

nostre esperit no l’heu de prendre.

Mes no serà per més que feu,

no passareu.

No passareu, i si passeu,

quan tots haurem deixat de viure,

sabreu de sobres a quin preu

s’abat un poble digne i lliure.

Mes no serà per més que feu,

no passareu.

No passareu, i si passeu,

decidirà més tard la història,

entre el saió que clava en creu

i el just que hi mor, de qui és la glòria.

Mes no serà per més que feu,

no passareu.

A sang i foc avançareu

de fortalesa en fortalesa;

però, què hi fa! si queda en peu

quelcom més fort: nostra fermesa.

Per ço cantem: per més que feu,

no passareu.