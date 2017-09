Òmnium presenta un manifest a favor de l'1-O

A la presentació, el president d’Òmnium Cultural ha fet una crida a respondre de manera “pacífica i serena” tots els atacs de l’Estat espanyol. Per això, la millor resposta, ha dit Cuixart, “serà omplir demà diumenge places i carrers del país a la Marató per la Democràcia”. L’encartellada massiva organitzada per les entitats demà diumenge doncs ha de ser resposta també a “les falsedats i mentides de la fiscalia”. El president d’Òmnium ha agraït totes les persones que han signat aquest manifest -de moment, més de 130-, i ha assegurat que textos com aquest “ens fan més dignes”. “L’Estat ha perdut tots els papers, però no aconseguiran confrontar-nos”, ha afegit, i ha insistit que cal mobilitzar-se massivament i l’1 d’Octubre anar a votar: “davant l’intent repressor de l’Estat la resposta serà serena i l’1-O les urnes s’ompliran de vots de tots els demòcrates”.